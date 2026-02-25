Basilio García Sevilla, 25 FEB 2026 - 14:39h.

"En lo deportivo es evidente que hay mucha diferencia", dice el balear

En cada uno de los bandos hay hombres muy relacionados con el derbi, y en el lado del Real Betis Balompié uno de los que mejor entendió qué significaba la rivalidad con el Sevilla FC fue Lorenzo Serra Ferrer. El balear, santo y seña del banquillo verdiblanco, fue durante muchos años prácticamente el único en sacar cosas positivas en estos partidos.

Este miércoles, el mallorquín ha comparecido en los micrófonos de Cope Sevilla para hablar del Betis-Sevilla del próximo domingo, y aunque ha basado su intervención en el club verdiblanco, también ha expresado sus sensaciones con respecto a lo que está sucediendo en Nervión. “Lo veo creo que, como la mayoría de la gente, en relación a que hoy por hoy, la plantilla de un equipo y otro está a mucha distancia una de la otra. Aunque tengas algunas bajas, que indudablemente merman un poco la calidad, porque son extraordinarios futbolistas, que aportan una calidad enorme”.

“El Sevilla, no puedo opinar mucho, pero se le ve muy descosido, se le ve roto en todas las partes. Ya no sé en lo social, porque no vivo aquí, pero en lo deportivo es evidente que hay mucha diferencia”, afirmaba Serra.

Sin embargo, avisa al Betis de que no debe relajarse y tener en cuenta que en un partido como el del domingo puede pasar cualquier cosa. “Esto es un derbi, hay que ir con cuidado, porque el chute de ánimo que tuvo con la victoria en Getafe le va a ayudar. Ahora bien, esto no basta, 90 minutos, hay que jugarlos, hay que trabajarlos y no solamente pensar en defender algo”, comentaba el exentrenador verdiblanco. “Estoy convencido de que el Betis tiene muchas más posibilidades de ganar el partido que de empatarlo o perderlo”, aseveraba.

Serra también ve exagerada la sanción a Almeyda

Además, Serra Ferrer también habló sobre la sanción de siete partidos que ha recaído sobre Matías Almeyda, y cree que es exagerada. “No es habitual, lo que pasa que los entrenadores, y en según qué circunstancias, a veces nos excedemos en una situación un poco sobrepasada. Pero también es muy fuerte que te castiguen con siete partidos. También los árbitros tienen errores, se equivocan, y dicen que lo ponen un partido para no pitar, pero siete partidos me parece que son muchos”, comentaba el balear.