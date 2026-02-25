Basilio García Sevilla, 25 FEB 2026 - 11:48h.

La plana mayor del Betis acude al entrenamiento del primer equipo

El Betis abrirá las puertas de La Cartuja para su último entrenamiento previo al derbi

Intensísima semana de derbi la que espera en Sevilla. Sin partidos en días laborables, los dos equipos están totalmente volcados en el duelo de máxima rivalidad hispalense que se disputa el domingo, a partir de las 18.30 horas, en el Estadio de La Cartuja. Como muestra, el ‘revestimiento’ especial con el que ha amanecido la Ciudad Deportiva Luis del Sol de cara a los entrenamientos del primer equipo del Real Betis Balompié.

‘Verde, verde… como el equipo de mi ciudad’, reza la amplia pancarta que el club ha colocado en la parte trasera de la grada principal de la ciudad deportiva, presidiendo el campo de entrenamiento que habitualmente usan los hombres de Manuel Pellegrini. Se completa con otra bandera más pequeña en la que se puede leer ‘La vida en verde’.

Además, ha habido presencia institucional en el entrenamiento del primer equipo. El presidente Ángel Haro, el vicepresidente José Miguel López Catalán, el presidente de la Fundación Rafael Gordillo, el CEO Ramón Alarcón y Manu Fajardo, el director general deportivo, han estado presentes en la sesión, mostrándose muy cercanos a los jugadores. Son gestos que se suceden en semanas especiales, como es, sin duda, la de un derbi en el que el Betis puede hacer historia al estar ante la oportunidad de ganar, por primera vez, un tercer partido consecutivo al Sevilla.

Bakambu y Aitor Ruibal, listos

En lo puramente deportivo, las mejores noticias llegan en la continuidad en el trabajo de los futbolistas que eran duda. Así, tanto Cedric Bakambu como Aitor Ruibal han vuelto a completar con normalidad la sesión de este miércoles, como también hicieran el martes pese a las dudas que había con su estado físico tras el partido ante el Rayo Vallecano. Además, ha regresado el canterano Dani Pérez.

El Betis tiene previsto entrenar en la instalación de Los Bermejales tanto el jueves como el viernes en sesión matinal. Ese último día comparecerá Manuel Pellegrini en rueda de prensa, y ya el sábado el equipo se ejercitará a puerta abierta en La Cartuja como previa al Gran Derbi del próximo domingo.