Fran Fuentes 24 FEB 2026 - 11:52h.

Los dos han estado presentes en la vuelta al trabajo

El Real Betis ha entrenado este martes en la ciudad deportiva. El conjunto que dirige Manuel Pellegrini se ha ejercitado pensando ya en el derbi del próximo domingo en La Cartuja frente al Sevilla FC. La concentración es máxima para tratar de alargar la buena dinámica liguera, donde los verdiblancos no conocen la derrota en los últimos cuatro compromisos. En la sesión de este martes, el equipo ha tenido dos buenas noticias en el apartado físico con Cédric Bakambu y Aitor Ruibal.

Y es que ambos futbolistas se han entrenado este martes junto al resto del grupo. Los jugadores sufrieron sendos percances en el último encuentro del Betis, frente al Rayo Vallecano, y su participación el próximo domingo parecía comprometida. el jugador sufrió un fuerte golpe en el muslo durante el encuentro, y tuvo que ser sustituido por el técnico. Quién se lo iba a decir hace apenas un mes, cuando estaba fuera del Betis al 100%. Sin embargo, le ha dado la vuelta a su situación.

Una situación similar a la de Aitor Ruibal, quien, abandonaría el terreno de juego en el minuto 70 de partido, sustituido por Ángel Ortiz. El jugador sufría unas molestias y no pudo terminar el partido, pero todo apunta a que este domingo estará sin problema, al igual que el delantero.

Y es que el susto del pasado sábado fue importante. Con el Cucho Hernández que aún no estaba para 90 minutos, el Betis corría el riesgo de tener que forzar en exceso al colombiano y acudir al derbi sin alternativas en ataque. Sin embargo, la imagen de ambos participando en la sesión junto al resto del grupo en la vuelta del equipo al trabajo alivia el temor de los aficionados a ir con lo puesto a un partido de tal importancia.

Habrá que esperar, de todos modos, a que no se resientan durante la semana. Sea como fuere, Manuel Pellegrini mantiene las bajas de Sofyan Amrabat, Isco Alarcón y Giovani Lo Celso.