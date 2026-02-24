Álvaro Borrego 24 FEB 2026 - 10:32h.

El Botafogo deberá pagar casi 2 millones de euros en un plazo máximo de 45 días

El Real Betis debe hacer valer en los próximos días la reclamación que realizó al Botafogo por el pago de varios conceptos que aún adeudan por el fichaje de Luiz Henrique, actualmente en el Zenit ruso. La FIFA ha aceptado el recurso impuesto por los servicios jurídicos de la entidad y los brasileños se enfrentan al riesgo de ser incluso sancionados con una prohibición de inscribir en los tres próximos mercados si no cumplen en tiempo y forma el pago reclamado por el club sevillano.

En concreto el Real Betis había solicitado el pago de 2 millones de euros tras cumplirse el objetivo del 60% de partidos jugados, cláusula que se incluyó dentro del acuerdo entre los clubes. Además a esa cantidad se le debería sumar un 20% de intereses. La FIFA ha aceptado la reclamación del club, aunque con matices.

En concreto, la FIFA ha ordenado que el Botafogo deba pagar al Real Betis 1.95 millones, además de un interés anual del 18% desde el 2 de junio de 2025, más una multa de 165.000 dólares y las costas judiciales por un importe de otros 25.000 dólares. Según desvelaba Marcelo Bee, abogado especialista en derecho deportivo, estas cantidades deberán ser abonadas en un plazo máximo de 45 días y de no cumplirse, el Botafogo no podría inscribir en los tres próximos mercados de fichajes.

El Real Betis cerró en invierno de 2024 la venta de Luiz Henrique por un importe de 16 millones fijos, a pagar en tres años, además de 4 millones en variables. De estos últimos, dos se percibirían cuando regresase a Europa, dado que como máximo se estipuló que estaría año y medio en Brasil. Y los otros dos, de fácil cumplimiento, se percibirían en función de minutos y el rendimiento individual del jugador, tal y como hemos desgranado arriba. El jugador, que llegó a Heliópolis en 2022, se marchó tras disputar 64 partidos oficiales con la camiseta de las Trece Barras, en los que ha anotado cuatro goles y repartido 10 asistencias.