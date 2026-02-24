Logo de El DesmarqueEl Desmarque
La bendita coincidencia de cumpleaños que celebran los béticos: "Los astros se alinearon"

Antony, 'iluminado por Andalucía desde que llegara hace un año al Real Betis.
Antony, en una entrevista con ElDesmarque. Kiko Hurtado
Recordar las fechas de cumpleaños no es una tarea sencilla. Hay gente a la que se le da mejor y otra a la que se le da peor. Nada nuevo. De hecho, hablar de cumpleaños, fechas de nacimiento y horóscopos, suele ser un tema de conversación habitual. Si en esa charla de pronto coincide que alguien cumple el mismo día que tú, siempre provoca una reacción y da alegría.

Y así están en este martes pre-derbi los béticos que han comprobado a través de las redes sociales de su equipo que uno de los mejores jugadores de su historia y uno de sus líderes en la actualidad cumplen años el mismo día. "¿¿¿CÓMOOOOO??? ¿Que el Gordo y la cabra cumplen años el mismo día? El Betis es maravilloso", ha escrito un usuario en la red social X al darse cuenta de una coincidencia que no ha pasado desapercibida. "El día que nació el Gordo y la Cabra los astros se alinearon y dijeron tienen que jugar en el Glorioso Real Betis Balompié porque van a ser Estrellas Verdiblancas. Muchas Felicidades, Rafa", ha comentado otro aficionado.

Así es. El día va de leyendas verdiblancas. Antony Matheus dos Santo (26) y Rafael Gordillo Vázquez (69) están este 24 de febrero de celebración. Una bendita coincidencia que se suma a que dentro de unos días los de Manuel Pellegrini se enfrentan a su eterno rival en La Cartuja. Un hecho que también ha provocado varios mensajes en las redes sociales: "Feliz cumple, Antony. Gracias por demostrar cada día lo que significa sentir estos colores y defender este escudo como lo haces". "Regálanos un partidazo el Domingo!!!!!". "¿Cumpleaños y semana de derbi? Qué regalito, Antonio". "Felicidades, a celebrarlo con una victoria y gol". "Feliz cumpleaños, Iluminado. Esperemos que tu regalo sea la victoria en el derbi con gol tuyo".

