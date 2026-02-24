María Trigo Sevilla, 24 FEB 2026 - 12:28h.

Antony y Gordillo cumplen los años el 24 de febrero

Recordar las fechas de cumpleaños no es una tarea sencilla. Hay gente a la que se le da mejor y otra a la que se le da peor. Nada nuevo. De hecho, hablar de cumpleaños, fechas de nacimiento y horóscopos, suele ser un tema de conversación habitual. Si en esa charla de pronto coincide que alguien cumple el mismo día que tú, siempre provoca una reacción y da alegría.

Y así están en este martes pre-derbi los béticos que han comprobado a través de las redes sociales de su equipo que uno de los mejores jugadores de su historia y uno de sus líderes en la actualidad cumplen años el mismo día. "¿¿¿CÓMOOOOO??? ¿Que el Gordo y la cabra cumplen años el mismo día? El Betis es maravilloso", ha escrito un usuario en la red social X al darse cuenta de una coincidencia que no ha pasado desapercibida. "El día que nació el Gordo y la Cabra los astros se alinearon y dijeron tienen que jugar en el Glorioso Real Betis Balompié porque van a ser Estrellas Verdiblancas. Muchas Felicidades, Rafa", ha comentado otro aficionado.

Así es. El día va de leyendas verdiblancas. Antony Matheus dos Santo (26) y Rafael Gordillo Vázquez (69) están este 24 de febrero de celebración. Una bendita coincidencia que se suma a que dentro de unos días los de Manuel Pellegrini se enfrentan a su eterno rival en La Cartuja. Un hecho que también ha provocado varios mensajes en las redes sociales: "Feliz cumple, Antony. Gracias por demostrar cada día lo que significa sentir estos colores y defender este escudo como lo haces". "Regálanos un partidazo el Domingo!!!!!". "¿Cumpleaños y semana de derbi? Qué regalito, Antonio". "Felicidades, a celebrarlo con una victoria y gol". "Feliz cumpleaños, Iluminado. Esperemos que tu regalo sea la victoria en el derbi con gol tuyo".