María Trigo Sevilla, 24 FEB 2026 - 09:17h.

El delantero revela la clave de su momento de forma con un mensaje en las redes sociales

Pellegrini tenía razón con Bakambu

Cédric Bakambu le ha dado la vuelta a su situación en el Real Betis. Tras un rendimiento muy malo, su marcha a la Copa de África y sus posteriores suplencias, su realidad ha cambiado por completo. El club le abrió la puerta de par en par en el pasado mercado de fichajes invernal. Decidió no salir y Manuel Pellegrini decidió que tras la lesión de Gio Lo Celso no iba a reforzar la delantera y apostaron por el fichaje de Álvaro Fidalgo. Ahí cambió la realidad del congoleño, que había visto como el Chimy Ávila le había ganado el puesto con el Cucho Hernández lesionado.

En esa realidad y según el mensaje que Bakambu ha publicado en las últimas horas en sus redes sociales, hubo una palabra clave que le ayudó a no perder el foco: la perseverancia. Mantener un esfuerzo constante en su meta ha propiciado su titularidad en los últimos partidos con el Real Betis, donde además ha marcado dos goles tras meses sin rascar bola. Ahora llega el derbi contra y Pellegrini está pendiende de ver si se recupera del golpe que sufrió contra el Rayo Vallecano.

La fortaleza de Bakambu

Con sus titularidades y sus goles, el delantero verdiblanco ha ido publicando diferentes reflexiones en las redes sociales, aunque como contamos anteriormente es en la última que ha realizado en la que ha dado la clave de cómo ha logrado salir de un pozo que parecía no tener fin.

"La perseverancia es esencial porque a menudo es en los momentos más difíciles donde más aprendemos sobre nosotros mismos. Si nos rendimos con demasiada facilidad, nos perdemos esta transformación. A veces, los grandes éxitos llegan justo después de momentos en los que creíamos que todo estaba perdido. Por lo tanto, perseverar significa realmente esperar más, incluso cuando las cosas se ponen difíciles", escribió un Bakambu que muestra así que lo ha pasado mal, pero que siempre ha tenido claro que con trabajo y constancia, todo puede cambiar.