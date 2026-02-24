Ángel Cotán 24 FEB 2026 - 06:42h.

El capitán medita qué rumbo tomar

Iago Aspas revela una petición a Marco Garcés en su decisión de seguir en el Celta: "Para qué mentir"

VigoIago Aspas fue el gran protagonista de la pasada jornada en LALIGA EA Sports. No contento con su histórica actuación en la UEFA Europa League, donde anotó un tanto y repartió otra asistencia, el capitán olívico tumbó al Mallorca con un doblete en poco más de diez minutos. El talentoso futbolista de Moaña sigue a un altísimo nivel, aunque es consciente de su edad y medita qué hacer la próxima temporada.

Se espera una respuesta oficial pronto, ya sea en forma de renovación por un curso más o en dolorosa retirada. La única certeza es que Iago Aspas será en el Celta o no será en ningún otro lado. Así lo ha confirmado ante los micrófonos de El Larguero de la Cadena SER.

El pasado lunes, el atacante celeste respondió a temas de actualidad de su equipo, y cómo no, ensalzó a su técnico Claudio Giráldez: "Lo tengo hablado con él. A mí se me hacen cortas sus charlas, pero no es fácil y más teniendo partidos en Europa. Tuvimos un día para preparar el partido ante el Mallorca. Las formas de atacar, la formación con la que jugamos... son variaciones tácticas que me gustan en el día a día y a la que nuestro entrenador le da mucha importancia".

Iago Aspas, su futuro en el Celta y qué quiere para el Deportivo

Como reconoció hace escasos días, el capitán sigue madurando su decisión final tras solicitarle algo más de tiempo a Marco Garcés, líder de la parcela deportiva de la entidad viguesa. Eso sí, Aspas tiene claro que si no continúa en el Celta dejará el fútbol para siempre. Y es que el atacante admite haber recibido intereses, pero hace oídos sordos: "Eso me suena a chino. Siempre lo he dicho, lo he recalcado desde que volví hace diez-once temporadas. Volví a mi casa para estar el máximo tiempo posible. De Arabia no, pero sí he tenido ofrecimientos hace un par de años".

En su entrevista también habló del Deportivo de La Coruña. Su amistad con Lucas Pérez es de sobra conocida, así como sus buenos deseos para el máximo rival celeste. Iago Aspas tiene claro qué quiere para el cuadro herculino este curso: "Sí, siempre lo he dicho. Es bueno para Galicia, tener muchísima más repercusión, para toda la hostelería, para los aficionados, creo que sería un partido precioso, tanto en Balaídos como en Riazor".