Ángel Cotán 23 FEB 2026 - 10:45h.

Girona, Alavés, Rayo y Oviedo, con un partido menos

Danjuma: "No tenemos miedo al descenso, Corberán se deja la vida por este club"

Compartir







MallorcaLa lucha por evitar el descenso está que arde. A expensas de lo que ocurra este lunes en Mendizorroza entre Deportivo Alavés y Girona, hasta diez equipos están metidos de lleno en la pelea. De momento, el gran vencedor de la jornada ha sido el Sevilla. La victoria en Getafe brinda a los de Matías Almeyda un colchón de cinco puntos con la zona de peligro. Por el contrario, la cruz fue para el Mallorca que, tras tocar fondo en Balaídos, evalúa el futuro de Jagoba Arrasate.

Seis derrotas en los últimos ocho encuentros ligueros, unidas a las sensaciones del equipo bermellón ante el Celta de Vigo, han encendido todas las alarmas. El elenco insular tan solo generó 0,04 goles esperados en su visita a Balaídos, la primera vez que el equipo se queda por debajo de 0,10 en esta estadística con Arrasate, y muy lejos de los 0,19 tantos generados en Mestalla, la cifra más baja hasta este partido.

Más allá de los datos, el conjunto bermellón no dio la sensación de acercarse mínimamente a la portería de Ionit Radu, que vivió una de sus tardes más plácidas en la portería viguesa, y parecía incapaz de hacer daño a un rival que venía de jugar Europa League hacía 72 horas.

El Mallorca evalúa el futuro de Jagoba Arrasate y el descenso se calienta

La dinámica del Mallorca no es positiva y sumará su décima jornada en posiciones de descenso en LaLiga EA Sports esta temporada, un dato que puede ser anecdótico pero que empieza a ser muy preocupante para el mallorquinismo, puesto que ve cada vez más real la posibilidad de descender. Los bermellones deberán afrontar el partido ante la Real Sociedad como una 'final' para coger aire, y una derrota más podría hacer que entraran los nervios en la directiva balear, con el puesto de Jagoba Arrasate como principal baza para tratar de revertir la situación de una temporada cada vez más negativa para la entidad.

Actualmente, el cuadro bermellón está a un punto de la salvación, la cual marca el Elche de Eder Sarabia. El Oviedo, aunque con 17 puntos, cuenta con un partido menos y aún no ha hincado rodilla. Con 18 está el Levante para completar el trío de la zona de peligro.

A partir de ahí, Valencia, Deportivo Alavés y Rayo Vallecano se encuentran con 26 puntos y estos dos últimos aún con un encuentro por disputar. Algo más aliviados, Girona, Getafe y Sevilla cierran este pelotón de equipos con 29 puntos.