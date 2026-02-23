Ángel Cotán 23 FEB 2026 - 09:26h.

SevillaAlfon González vuelve a sonreír. En el derbi del pasado domingo, el extremo debutó oficialmente con el Villarreal CF. Y lo hizo con una victoria importantísima para afianzar el puesto Champions que deberá defender el cuadro groguet de aquí a final de curso en LALIGA EA Sports. En lo personal fue una noche muy feliz para el futbolista albaceteño y en la que acabó sincerándose con el Sevilla.

Al término del choque ante el Valencia CF, el exsevillista compareció ante los micrófonos de Carrusel Canalla SER. Allí, Alfon no pudo ocultar su felicidad tras volver a jugar dos meses después: "Muy bonitas las sensaciones. Feliz por ese debut, por volver después de un tiempo lesionado y estoy contento de poder ayudar al equipo cuando toca".

Tras aterrizar en La Cerámica en el mercado de invierno, el atacante reconoce que el vestuario le ha acogido de maravilla: "Las cosas son como son y la verdad que me han acogido perfectamente aquí. Es un grupo magnífico, estoy contento de luchar por conseguir victorias cada semana y la verdad es que el Villarreal siempre está cerca de ello".

Alfon se sincera con el Sevilla

Alfon reconoció su sorpresa con el Villarreal y la unión que existe en la entidad: "Lo familiar que es el club. Es un club con una humanidad tremenda, con gente muy cercana del mismo pueblo y eso también hace las cosas más fáciles. El vestuarios, futbolísticamente, ya sabía que era bueno pero cuando he ido conociendo a los compañeros, pues todavía más".

Y también recordó su breve etapa en el Sevilla. El extremo no tuvo continuidad en Nervión a razón de las lesiones. Alfon se sinceró con ese paso de puntillas por el cuadro hispalense: "Al final no tuve suerte con las lesiones. Casi nunca en mi carrera me he lesionado y en esta primera vuelta allí en Sevilla me lesioné tres veces. Yo siempre quise pelear el puesto, siempre quise estar disponible porque veía que podía ayudar al equipo mucho... y al final me surgió la posibilidad del Villarreal y estoy muy feliz".