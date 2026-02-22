Pepe Jiménez Sevilla, 22 FEB 2026 - 17:00h.

Uno por uno del Sevilla FC ante el Getafe: Januzaj hizo la diferencia

Gabriel Suazo fue sustituido en el descanso tras la dura entrada de Djené

La alarma se encendió en cuanto Djené pegó la patada. Gabriel Suazo, único lateral zurdo sano en el Sevilla desde la lesión de Oso, se llevó el golpe más duro este sábado ante el Getafe y pocos minutos después era sustituido con el equipo necesitando un tanto. Todo el mundo se asustó.

Porque como decíamos, Gabriel Suazo se ha convertido no solo en el único lateral zurdo puro del plantel sevillista -Kike Salas podría actuar en dicha posición-, sino también en uno de los jugadores más importantes del Sevilla este curso.

Es por ello, posiblemente, por lo que Matías Almeyda decidió reservarle ante el mínimo golpe. Por ello y porque el futbolista llegaba apercibido de sanción de cara al derbi ante el Betis y, como sucedió con Carmona, había que intentar correr el mínimo riesgo posible.

Matías Almeyda fue mucho más diplomático en su respuesta y aseguró que "había que ser más ofensivo" e interpretó que dejándole en el banco y colocando a Chidera Ejuke de extremo cumplía. Nadie puede ocultar que, de reojo, se miraba a La Cartuja.

Suazo, Carmona, Agoumé y Azpilicueta se libran de la sanción

Descartando lesión previsiblemente, Matías Almeyda ya sabe que, a menos que se produzca algún desafortunado hecho durante la semana, todos sus apercibidos, a excepción de Tanguy Nianzou, podrán jugar en La Cartuja.

El francés recibió la amarilla en una jugada totalmente innecesaria, pero tanto el mencionado Suazo, como Carmona, Agoumé y César Azpilicueta, todos ellos teóricos titulares en La Cartuja, podrán jugar el derbi ante el Betis.

Cabe recordar que en el Betis ha caído sancionado Valentín Gómez y Manuel Pellegrini está atento a la evolución tanto de Cedric Bakambu como de Aitor Ruibal, ambos sustituidos ante el Rayo Vallecano por diferentes molestias.

Se acaba la jornada, toca pensar, ahora sí, con derecho máximo, en el derbi Betis - Sevilla.