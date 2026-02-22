Basilio García Sevilla, 22 FEB 2026 - 16:37h.

Adnan Januzaj desbloquea al temeroso Sevilla para vencer en El Coliseum

Circunstancia curiosa la que se ha dado este domingo después de que el Sevilla FC haya vencido al Getafe CF en el Coliseum. El primer partido de sanción que ha cumplido Matías Almeyda se ha saldado con una victoria, con Javi Martínez, su segundo, un hombre de la casa, dirigiendo al equipo desde el banquillo mientras el argentino se encajaba junto a Lamela y otros dos colaboradores en una cabina muy pequeñita.

El argentino, pese a ello, sí ha podido atender a los medios de comunicación desde las entrañas del estadio getafense, pero en su atención a los periodistas del club, ha decidido cederle la palabra a Javi Martínez, del que habló anteriormente también en los micrófonos de DAZN. “Agradecido al grupo de jugadores, a Javi, a los chicos que estuvieron en la banca. Se hace difícil, pero confío en la gente que trabajamos juntos. No queda más que confiar, no podemos modificar eso”.

“Quería que estuviese Javi, muy feliz, agradecido. Esto es un trabajo en equipo. Javi se lleva una gran parte de este triunfo, me pone muy feliz por él y por nuestro equipo. Nos hemos conocido cuando llegué, es una persona de bien, en la cual confío, que me da herramientas y s e lo agradezco. Sigan la nota con él, se lo merece”, comentó en los medios del club.

El segundo entrenador, un hombre de la casa, le dio muchísimo valor al trabajo que ha hecho Almeyda hasta ahora. “Muchísima alegría, palabras no hay para describirlo. Me pasa como en mi relación con Matías, no me paro a valorar lo que me está pasando. No tengo tiempo y es imposible ahora mismo. Ser asistente de Matías y tener estas oportunidades es algo increíble. Se dio así, un día super especial, pero como todos los que llevo. Lo valoraré con el tiempo, le agradezco todo, especialmente el día a día. Solo tengo la misión de que Matías vuelva al banquillo, del que se fue vitoreado por la grada, y disfrute de un final de temporada tranquilo y feliz. Se lo merece”.

Almeyda sí analizó el partido en DAZN

La entrega del equipo. “Soy un agradecido al grupo de jugadores que entreno, por la predisposición, la entrega, las ganas, la humildad de saber escuchar y esta unión que forjamos partido tras partido. En la semana me han escrito cosas muy lindas, y eso habla de un equipo que sabe lo que juega, un equipo que sufre, y saben lo mal que me hizo todo esto a mí. Ese respaldo que se da en este caso en el deporte es muy fuerte”.

Análisis de la victoria. “Partido dificilísimo, la expulsión les cambia el rumbo como nos pasó a nosotros la semana pasada. No es fácil jugar con diez, se cerraban muy bien, en el segundo tiempo con los cambios intentamos abrirlos. Así llegó el gol, tuvimos posibilidades de hacer alguno más, sobre todo al contragolpe. Se cruzan muchas cosas por la cabeza, ganando, poder empatar otra vez. Este equipo llega ganando a un equipo Champions. No es fácil jugar con diez ni sacar ventaja al hombre de más y, por momentos, lo logramos”.

La superioridad. “El partido pasado, con diez, llegamos a ponernos en ventaja. No es fácil. Ningún equipo está muerto con diez jugadores, y sobre todo un equipo como este con muchas variables, son peligrosos. Supimos soportar ese momento en el que vinieron al ataque en los minutos finales”.