Pepe Jiménez Sevilla, 22 FEB 2026 - 15:18h.

Valentín Gómez se pierde el derbi Betis - Sevilla

Nianzou recibió la amarilla y no jugará el derbi

Tanguy Nianzou no jugará el Betis - Sevilla. El central del Sevilla, que llegaba apercibido a la cita de este domingo ante el Getafe, recibió la tarjeta amarilla en la segunda mitad en El Coliseum y no podrá ser de la partida en el encuentro de máxima rivalidad.

Titular por segunda jornada consecutiva, el zaguero francés aparecía este domingo ante el Getafe con la amenaza de la sanción y aunque en la primera mitad pudo esquivarla, su primera acción en la segunda le costó la tarjeta.

Tras medir mal en la anticipación, el zaguero intentó recuperar y al tirarse al suelo golpeó con fuerza a su rival. Amarilla clara y enfado considerable de Matías Almeyda.

Tal fue el enfado del argentino que, tras recibir la tarjeta amarilla, el entrenador tardó apenas unos minutos en ordenar su sustitución, dando entrada a José Ángel Carmona, también apercibido, en el lugar de Tanguy Nianzou. César Azpilicueta pasaba al eje defensivo y el ex del Getafe aparecía como lateral.

Suazo 'esquiva' la sanción

El que sí podrá estar ante el Betis, a menos que sufra algún daño físico tras la durísima entrada de Djené, será Gabriel Suazo, otro de los apercibidos en El Coliseum.

El chileno, único lateral zurdo puro sano en el plantel, completó una primera mitad mediocre -como el resto de sus compañeros- y fue sustituido en el descanso para dar entrada a Chidera Ejuke, futbolista que debía darle un toque más ofensivo al equipo.

Cabe recordar que en el Betis será baja asegurada Valentín Gómez, sancionado como Nianzou, mientras que habrá que esperar a la evolución de jugadores como Aitor Ruibal o Cedric Bakambu tras marcharse con molestias en el encuentro ante el Rayo Vallecano.