Pepe Jiménez Sevilla, 21 FEB 2026 - 18:04h.

Valentín Gómez llegaba apercibido a la cita

Valentín Gómez no estará en el derbi Betis - Sevilla. El central argentino, que llegaba apercibido a la cita de este sábado, recibió la tarjeta amarilla a falta de cinco minutos para el final del encuentro y no podrá ser de la partida el próximo fin de semana en La Cartuja.

La acción, que fue pedida incluso como tarjeta roja, necesitó varios minutos de revisión, como sucedió anteriormente con la falta de Nobel Mendy sobre el Cucho Hernández, pareció estar dentro del área, pero el árbitro señaló, como sucedió anteriormente, que la falta era fuera del área.