Pepe Jiménez Sevilla, 21 FEB 2026 - 17:49h.

Isco Alarcón se pierde el derbi ante el Sevilla, pero 'se apunta' a la previa

Aitor Ruibal se retiró por su propio pie ante el Rayo

El silencio se apoderó de La Cartuja. Sin ser el futbolista más determinante ni más desequilibrante, Aitor Ruibal se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del Betis en este tramo de la temporada y su presencia en el derbi ante el Sevilla, tras pedir el cambio este sábado, está en duda.

Sin aparentes molestias por rotura, todo apunta a que Aitor Ruibal sufrió un golpe -estuvo probándose durante algunos minutos- que le evitaba jugar cómodo, situación por la que podría haber pedido la sustitución incluso por precaución.

A la espera de más detalles, será Manuel Pellegrini, que responderá sobre esto, y el paso de los días esta semana, los que acabarán por decidir si Aitor Ruibal puede jugar ante el Sevilla o, por lo contrario, el técnico chileno deberá apostar por hombres como Ángel Ortiz o Héctor Bellerín en La Cartuja.

La charla de Ruibal con Pellegrini

Tal y como pudieron captar las cámaras de DAZN, Aitor Ruibal tuvo una pequeña charla con Manuel Pellegrini tras ser sustituido, momento en el que el chileno le preguntó por la situación.

Aitor Ruibal pareció dar algunas explicaciones y, posteriormente, se subiría la calzona en la pierna izquierda, aunque no necesitó hielo, por lo que habrá que esperar un poco más para conocer el alcance exacto de estas molestias y la dolencia real antes del importante derbi ante el Sevilla.