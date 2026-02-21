Pepe Jiménez Sevilla, 21 FEB 2026 - 17:37h.

El VAR estuvo cuatro minutos revisando la acción y no cambió la decisión

El suceso más extraño del encuentro. En un partido entre Betis y Rayo Vallecano se esperan goles, emoción y buen fútbol, situaciones a las que, dada la extraña salud en la que vive el fútbol español, se debe sumar la polémica casi de manera obligatoria. Este sábado llegó en tardar, pero en cuanto arrancó el segundo tiempo... llegó todo.

Porque apenas llevábamos un par de minutos de segunda mitad cuando Nobel Mendy, jugador cedido por el Betis al Rayo Vallecano, cometía una clarísima falta sobre el Cucho Hernández. La primera protesta, dada la posición y la gravedad, fue por la amarilla, que habría sido la segunda del jugador, pero todo iría más allá.

Nobel Mendy derribó al Cucho Hernández cuando el colombiano salía del área, pero lo hacía con el ex del Huesca -parece- aún pisando la línea, situación que, según el reglamento, debe ser señalado como penalti. La rapidez de la jugada, todo sea dicho, evitaba ver claramente esta situación y esto llevó a una larga revisión del VAR.

Durante cuatro minutos estuvo el juego detenido con el VAR revisando la acción. Manuel Pellegrini protestaba, Íñigo Pérez pedía seguir jugando y la tensión en la graba iba subiendo. Finalmente, tras este largo parón, el VAR no corrigió al de campo y casi cinco minutos después todo quedaría igual: falta en la frontal y no-amarilla para Mendy.

Tras esta larga revisión, el partido vivió algunos minutos de más actividad y faltas de lo habitual, el público siguió protestando -además Mendy firmó una acción poco después también dentro del área, aunque esta vez limpia- y costó recuperar el ritmo en La Cartuja.

Se espera que en los próximos días, como es habitual, el CTA explique las jugadas polémicas del fin de semana, colocándose esta entre Nobel Mendy y el Cucho Hernández entre las posibles elegidas.