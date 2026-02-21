Martínez Munuera señaló falta y amarilla, el VAR le llamó... y acabó manteniendo la decisión inicial

Uno por uno y notas del Rayo Vallecano en La Cartuja, tres notables y tres suspensos

Compartir







El duelo entre el Real Betis y el Rayo Vallecano ha estado cargado de polémica. Y la polémica, medida al milímetro. En una segunda mitad que se acabó alargando durante 14 minutos, el cuadro vallecano acabó indignado con Juan Martínez Munuera por una acción clave en los últimos minutos del choque. Una falta clara de Valentín Gómez sobre Andrei Ratiu en la que el VAR acabó llamando al colegiado principal, quien tras ver repetida la acción en varias ocasiones, mantuvo su decisión.

Al inicio del segundo tiempo, ya hubo una jugada bastante similar entre Nobel Mendy y Cucho Hernández. El central del Rayo derribó al delantero sobre la línea del área, o eso parecía. El colegiado señaló la falta fuera del área, en primera instancia, pero el VAR detuvo el encuentro durante 4 minutos... para finalmente no intervenir y dejarlo todo como estaba.

PUEDE INTERESARTE El uno por uno del Betis ante el Rayo Vallecano: notas insuficientes en La Cartuja

En el 84', la jugada tuvo una dosis aún más de polémica. Valentín Gómez derribó a Ratiu de nuevo sobre la línea de gol. Martínez Munuera señaló falta fuera del área y amarilla, pero desde el Rayo pedían penalti, pues entendían que había sido sobre la línea de cal, y además, la roja directa para el jugador bético.

PUEDE INTERESARTE Aitor Ruibal enciende la alarma y pide el cambio a una semana del Betis - Sevilla

El VAR intervino en el Betis-Rayo Vallecano... para nada

Una vez más, el VAR tuvo el encuentro detenido durante cerca de 6 minutos. Finalmente, Pablo González Fuertes avisó al árbitro principal para revisar la acción. En la mayoría de las repeticiones, la sensación es que la acción se produce sobre la línea del área, por lo que sería penalti. Además, el plantillazo de Gómez a Ratiu en el tobillo también parecía claro.

El caso es que Martínez Munuera estuvo un par de minutos revisando la acción. Evidentemente, no tenía clara ni una cosa ni la otra. Todo invitaba a pensar que señalaría penalti y expulsión. Pero, para sorpresa de todos, mantuvo su decisión inicial: "Nada", señaló con los gestos. Ni penalti ni roja. Falta fuera del área y amarilla. Y en Vallecas, indignados.