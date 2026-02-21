Bakambu e Isi, los goleadores en el Betis-Rayo

El uno por uno del Betis ante el Rayo Vallecano: notas insuficientes en La Cartuja

El Rayo Vallecano ha cosechado un empate ante el Real Betis (1-1) en un partido marcado en la segunda mitad por la doble intervención del VAR... para no intervenir. Bakambu e Isi fueron los goleadores en la primera mitad y el cuadro madrileño dominó la segunda, en la que pidió hasta tres penaltis y una roja que se fueron al limbo.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del Rayo en La Cartuja.

Batalla (6): no estuvo demasiado fino en el despeje del gol verdiblanco, pero hizo una parada fundamental a Antony en el descuento.

Ratiu (7): sensacional su jugada y su asistencia a Isi para firmar el gol del empate antes del descanso. Provocó el penalti y la expulsión de Valentín Gómez que el colegiado no quiso señalar.

Lejeune (6): el más certero atrás. Rozó el gol justo antes del descanso con una falta lejanísima.

Mendy (4): sufrió de lo lindo. Bakambu le ganó la posición dos veces en los primeros minutos, una para sacarle una amarilla y otra en el 1-0. Rozó el penalti nada más arrancar la segunda mitad. Luego se entonó, y menos mal.

Espino (4): el 1-0 del Betis llegó por su banda. Le tocó bailar con la más fea y sufrió las llegadas de Antony, que le sacó una amarilla en el segundo tiempo. Arriba no generó demasiado. Sustituido en el descuento.

Óscar Valentín (6): el cerebro del equipo desde la medular. 91% de acierto en el pase y clave para dominar la medular en el segundo acto, aunque algo superado en el largo descuento.

Gumbau (5): quizá le faltó algo de velocidad y agilidad a la hora de mover la pelota, pero cumplió. Sustituido con amarilla a los 61 minutos.

Ilias Akhomach (7): el mejor del Rayo en ataque. Vertical, regateador, un dolor de cabeza para la zaga local. Quizá le faltó algo de continuidad en el segundo tiempo. Sustituido en el 96'.

Isi (7): marcó el empate y rozó el segundo con un disparo desde el punto de penalti que se le fue a las nubes. Activo, dinámico, aunque le faltó un puntito más para generar aún más peligro, sobre todo en la segunda parte.

Fran Pérez (4): algo decepcionante en su segunda titularidad consecutiva. Sin profundidad, apenas generó peligro por su banda y fue sustituido a los 61 minutos con 0 regates en su haber.

Jorge de Frutos (4): completamente aislado. Sólo tocó nueve veces la pelota en el primer tiempo, sólo ocho en el segundo hasta ser sustituido en el 77'. Ningún tiro a puerta, ninguna ocasión.

Sustituciones del Rayo Vallecano ante el Betis

Álvaro García (5): entró en el 61' por Fran Pérez y dejó un par de jugadas buenas por la izquierda nada más entrar. Con la entrada de Chavarría, se colocó de delantero y pasó bastante desapercibido.

Pathé Ciss (5): media hora tuvo el senegalés, que rozó el 1-2 de cabeza.

Chavarría (5): entró en el 77' por De Frutos. Poquitas intervenciones por la izquierda.

Nteka (SC): entró en el 96' por Ilias y no tocó la pelota.

Pedro Díaz (SC): sustituyó a Espino, también en el 96'. Sin tiempo para demasiado.