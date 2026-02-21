Pepe Jiménez Sevilla, 21 FEB 2026 - 18:28h.

El Betis y el Rayo Vallecano firmaron las tablas este sábado (1-1) en una cita marcada por dos acciones muy polémicas que se decidieron, posiblemente, por centímetros. Reparto de puntos, reparto de dominio y dos equipos que no se van del todo satisfechos.

Repetían alineaciones, tras sus grandes actuaciones la pasada semana, tanto Manuel Pellegrini como Íñigo Pérez, pero la historia en La Cartuja, como es lógico, sería diferente a lo vivido hace unos días por ambos equipos.

Porque este Betis está en un momento muy dulce y porque este Rayo, como se demostró durante toda la primera mitad, llegaba a Sevilla con la lección aprendida. Tan claro tenían las cosas los jugadores que en apenas seis minutos pudimos ver a Bakambu plantarse ante Batalla solo, Ilias llegando al área pequeña y Álvaro Valles sacando, con el pie, un disparo de Isi desde la frontal del área. Prometía la cosa.

Prometía tanto, tanto, que Íñigo Pérez se dejaba la voz en la banda, sabiendo que, antes o después, la barrera caería. Fue tras un gran centro-chut de Aitor Ruibal cuando Batalla, tras un mal despeje y una caída inexplicable de Mendy, le regalaría a Cedric Bakambu el primero. El ex del Villarreal parecía haberlo metido hasta sin querer, pero valer iba a valer igual (1-0, m. 15).

Apenas habíamos visto el primer cuarto de la cita y el marcador ya se había movido. El Betis, que iba soportando la presión de los visitantes, activó su modo contragolpe y los de Íñigo Pérez empezarían a dominar.

Pudo sentenciar Antony, pero perdió la portería, y cuando Pellegrini empezaba a pensar en el descanso, Ratiu, el mejor de la franja en la primera mitad, se sacó un excelente centro que ni Llorente, ni Ruibal consiguieron despejar. Isi sí la tocó y la mandó a la red.

A vestuarios, tras un extraño despeje -otra vez- con el pie de Álvaro Valles, con todo por resolver.

El VAR se toma su tiempo y La Cartuja se vuelve loca

Tras el paso por vestuarios, Manuel Pellegrini intentó sacarse el dominio visitante con un cambio sorprendente. Bakambu, uno de los mejores de la primera mitad, se quedaba en el banco y su lugar lo ocuparía el Cucho.

La influencia del colombiano fue inmediata y es que el ex del Huesca, en el primer balón que tocó, recibió una falta que pudo ser doble amarilla para Mendy o penalti... y que acabó, tras una revisión de cuatro minutos, en nada. Falta en la frontal y a seguir jugando.

Sea por el eterno parón o por el subidón que significó para el Rayo ver que la jugada quedaba en nada, los de Vallecas se hicieron dueños del encuentro. Pellegrini intentaba mover al equipo, quitaba a Fornals, quitaba a Fidalgo, pero era incapaz de recuperar el pulso de la cita. Aún quedaba lo mejor.

Apenas restaban unos minutos del encuentro cuando Valentín Gómez cometería una importante falta en el lateral del área. El árbitro, tras el aviso del línea, le enseñaría la amarilla, pero la historia no quedaría ahí. El Rayo, como sucedió anteriormente con Mendy, pedía roja y penalti. Volvía el VAR.

Fueron otros cuatro eternos minutos de revisión, fueron cuatro minutos viendo imágenes que parecían ser clarísimas... y que acabaron en nada. Otra vez. 14 minutos de descuento y aún algo más que contar.

El Betis mejoró, apretó, le dio la vuelta a la tortilla, pero el reloj acabó negándole la victoria. Tablas en un encuentro que tuvo de todo. Hasta polémica, ¿no?