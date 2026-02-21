Fran Fuentes 21 FEB 2026 - 16:47h.

"Lamentablemente, en el Oviedo tenemos que habituarnos y vivir con ello", reflexiona

La RFEF no aprueba la nueva fecha del Rayo - Oviedo y LALIGA se pronuncia: "Confianza en que será anulada"

Guillermo Almada ha comparecido tras el empate del Real Oviedo frente a la Real Sociedad. El técnico uruguayo ha elogiado el partido disputado por sus jugadores, y confiando en que, si siguen jugando así, todavía tienen opciones de permanencia. Sin embargo, ha clamado un día más contra el arbitraje. Especialmente tras una expulsión perdonada a Yangel Herrera tras lesionar a Alberto Reina, de quien aún espera parte médico. A continuación, sus palabras.

Valoración del partido: "Primero, muy orgulloso de los jugadores, que se dejaron la vida. Después, por el fútbol que desplegaron en la mayoría del partido. Lamentablemente, cometimos algunos desajustes defensivos en un lapso importante del partido y ahí ellos aprovecharon situaciones que sabíamos que podían suceder. Eso te deja la sensación amarga, pero vuelvo a insistir, felicitar públicamente a los jugadores porque hicieron un gran partido, dejaron la vida, buscaron permanentemente los merecimientos por la victoria. Teníamos que haberlo hecho, más allá de esos desajustes, nos deja un poco de tristeza".

Qué ha privado al Real Oviedo de ganar: "La jerarquía de los jugadores que están enfrente. Los jugadores dieron una muestra de carácter tras recibir esos goles y fuimos a buscarlo nuevamente. Hay muchas cosas para trabajar, sostener el ritmo del partido es difícil porque tenemos competencia entre semana, hay que manejar un poco las cargas. Si no, llegan extenuados para el partido. Vuelvo a insistir, que lo dije hace dos o tres semanas, que me gustaría haber estado desde el inicio para sostener más la intensidad, el ritmo y el fútbol, pero bueno. Estamos intentando parchear situaciones que, por la jerarquía que tienen los rivales, se complica".

Los tres goles del Real Oviedo, de cabeza: "Sí, sí. Son situaciones, todas las que vivimos, que sabíamos que podían suceder. Cuando algo no se trabaja dentro del equipo la culpa es mía porque estamos improvisando. Las situaciones que nos llegaron hoy son situaciones que indudablemente las trabajamos y las tenemos que corregir. Los jugadores son humanos, como los somos todos, y el principal responsable soy yo".

El arbitraje, según Guillermo Almada: "En el Oviedo tenemos que vivir con ello"

Calificación del arbitraje: "Malísimo. La verdad, quiero ser honesto, porque aparte, todas las faltas dudosas fueron para la Real Sociedad. Y los que estamos en el fútbol y hemos jugado al fútbol sabemos que esas situaciones te empujan. Todas las situaciones dudosas se señalaban para el mismo lado y las nuestras se dejaban seguir. Así que, lamentablemente, es una situación que en el Oviedo tenemos que habituarnos y vivir con ello".

Guillermo Almada aún cree en la permanencia: "Sí, yo lo veo factible. Quedan muchos partidos, y si seguimos repitiendo actuaciones como las de hoy seguramente nos van a acercar a los triunfos y, por ende, a los resultados que queremos. Son partidos durísimos los que nos quedan, pero queda mucho campeonato. No es fácil venir aquí y puntuar, por más que lo que queríamos era ganar. Lo único que nos puede dejar conformes es ganar. Tuvimos muchos lapsos del partido controlados, pero por la jerarquía de los rivales que tenemos enfrente también tiene su mérito".

Cómo está Alberto Reina: "Está bastante golpeado, fue una baja importante porque estaba haciendo un gran partido. Vamos a ver el alcance, después de que me pasen el informe los doctores".