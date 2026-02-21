Munuera Monero y el VAR pasaron por la alto una acción clave del Real Sociedad-Oviedo

Uno por uno y notas del Real Oviedo ante la Real Sociedad, con Fede Viñas modo crack en Anoeta

Compartir







La visita del Real Oviedo a Anoeta ha sido una montaña rusa. El equipo de Guillermo Almada se puso 0-2 en el marcador al inicio de la segunda mitad en un duelo trepidante en su tramo final, en el que la Real Sociedad se puso 3-2 antes de que Bailly hiciera el 3-3 definitivo. Un duelo que, en clave arbitral, estuvo marcado por la dura entrada de Yangel Herrera a Alberto Reina que se quedó sin sanción.

Fue a los 74 minutos de encuentro. El cuadro carbayón ganaba 1-2 tras un doblete de Fede Viñas y un tanto de cabeza de Óskarsson que reducía las distancias en el marcador. La situación, en cualquier caso, era propicia para los asturianos para intentar sacar los 3 puntos fuera de casa. Y llegó una acción que pudo cambiar por completo el devenir del encuentro.

PUEDE INTERESARTE El uno por uno y notas de la Real Sociedad ante el Oviedo con sobresaliente de Óskarsson y tres suspensos

La entrada de Yangel Herrera a Alberto Reina

En la frontal del área, Herrera disparó con el interior y Reina intentó disparar su disparo. Tras el mismo, de manera instantánea, Yangel dio un durísimo plantillazo a Reina en la pierna derecha. Durísimo, entre la tibia y el tobillo, que además se prolongó durante un par de segundos en el tiempo.

José Luis Munuera Montero, árbitro del encuentro, ni siquiera pitó falta. El caso es que Javier Iglesias Villanueva, desde el VAR, tampoco llamó la atención del colegiado principal, por lo que Yangel se marchó de la acción sin ver cartulina de ningún color mientras en el Oviedo reclamaban la roja.

El entradón acabó con Alberto Reina lesionado. Visiblemente dolorido, le tuvieron que atender los médicos del club y finalmente tuvo que ser sustituido por Santi Cazorla, quien se cambió rápido para entrar en el terreno de juego. Una jugada de esas que, en caso de haberse traducido en expulsión, podría haber cambiado por completo el devenir del encuentro.