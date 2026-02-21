Fran Fuentes 21 FEB 2026 - 14:25h.

El técnico afirma que quiere involucrar a sus jugadores en la búsqueda de soluciones

El fichaje por el que el Barça deja solo al Real Madrid en la carrera por Schlotterbeck

Compartir







Hansi Flick ha comparecido en sala de prensa. El FC Barcelona se enfrenta al Levante UD en el Camp Nou tras dos derrotas y el técnico explica cómo está el equipo en este momento de malos resultados. De este modo, el alemán explica que ha hablado con los jugadores para intentar que asuman responsabilidades a la hora de encontrar soluciones. Del mismo modo, ha respondido sobre las elecciones a la presidencia y ha pasado revista a algunos de los lesionados, ofreciendo novedades sobre la vuelta de Marcus Rashford, la posibilidad de Pedri de volver a tener minutos y el avance de Gavi en su proceso de recuperación. A continuación, sus palabras:

Cómo está el equipo: "Después de dos derrotas, demostrando que no hemos ofrecido el mejor nivel en estos dos partidos, creo que ha ido bien tener estos dos días libres. Ahora los jugadores parecen más frescos. Al final jugamos en casa y sabemos lo que tenemos que hacer, que es ganar. Queremos volver a ganar confianza. Es muy importante, cuando pierdes y no juegas del todo bien se generan dudas de tu rendimiento y alguna otra cosa, pero hemos sido muy honestos, tanto ahce dos días como hoy. Esta es la clave, tenemos que jugar con nuestra filosofía y bien colocados, pero necesitamos ese hambre. Quiero que todos estén convencidos de lo que hacemos, tenemos que seguir así".

¿Los jugadores entienden qué falla?: "Es nuestro trabajo. Es nuestra tarea convencerles. Lo que veo del equipo es que están convencidos de lo que hacemos. De nuestro estilo, de cómo jugamos el año pasado. También esta temporada, de los cinco títulos hemos ganado cuatro. He hablado con los jugadores sobre cómo queremos jugar y todos están convencidos 100%. A veces se pierde, es normal, aunque en un club como este no gusta. Es así, pero hay que aceptarlo y mejorar.

¿Dónde han puesto el foco con el vestuario?: "Todos están convencidos de lo que hacemos. Estos momentos no son fáciles pero la comunicación es lo primero. Esto no significa que yo les explique, también les pregunto, así es como gestiono yo al equipo. Necesitamos líderes en el terreno de juego, deben tener también la palabra, es lo normal para entender a los jugadores. Yo decido, pero es mi trabajo. Quiero que también los jugadores asuman responsabilidades en esta situación, y yo creo que lo están haciendo".

PUEDE INTERESARTE El dineral con el que Arabia Saudí quiere tentar a Marc Casadó y convencer al Barcelona

El Barcelona salió una hora tarde a entrenar, ¿por qué?: "No, no. Mira, hemos recibido muchas ocasiones de los equipos rivales y hemos hgablado sobre cómo mejorar. Por eso hemos salido más tarde. Ha habido un debate abierto, pero quería dejar las cosas claras. Es importante hablar de situaciones, de cómo hacer las cosas, pero nuestro estilo está claro. Eso es lo que hemos estado haciendo, nos ha tomado algo más de lo previsto".

Cuántos jugadores hacen el Ramadán: "Tenemos un plan claro para todos. Hacemos un seguimiento de sus comportamientos y cómo les podemos apoyar, pero también cuándo tienen que comer, cuándo tienen que entrenar... que yo sepa, el único caso es el de Lamine".

PUEDE INTERESARTE La UEFA multa al Barcelona con más de 30.000 euros por dos incidentes en Champions

¿Falta liderazgo sobre el césped?: "Es normal. Cuando piensas en el partido en Girona, los primeros 15 o 20 minutos fueron bien, estaba contento con lo que estábamos haciendo, pero luego perdimos las sensaciones. Tuvimos ocasiones que fallamos, no jugamos con la dinámica que normalmente lo hacemos, pero tienes raqzón. Necesitamos a este tipo de jugadores en el campo. Por eso he hablado con ellos sobre eso, quiero que me muestren sus opiniones, lo que están pensando... es importante sentir la responsabilidad con todo lo que estamos haciendo. Los jugadores están sobre el terreno de juego, y cuando dan el 100% la calidad es tremenda. Hay situaciones en las que quizá no tengamos a ese líder, pero es nuestro trabajo para aprender a ello. Estoy 100% convencido de mi equipo y con ganas. Esto es fútbol, hemos perdido dos partidos, pero hay que pasar página y mejorar. Lo positivo es que, en la sesión de hoy, veo que Rashford está de vuelta, Pedri está de vuelta y Gavi también está mejorando. Es un gran paso para él estar en dinámica de grupo y son cosas muy positivas".

¿Pedri tendrá minutos ante el Levante?: "Por supuesto, quizá pueda jugar algunos minutos, pero lo positivo es qyue ya está de vuelta con el grupo, está de vuelta con su calidad y es muy importante para nosotros. Es un líder diferente gracias a su calidad, creo que puede ser uno de esos líderes en el futuro de este club".

Cómo está Gavi: "Paso a paso. Yo diría que en esta situación es importante ir poco a poco. Él siempre se implica mucho. Con balón casi siempre decide bien, disfruta jugando, no solo por su mentalidad sino también por su técnica y su calidad es fantástico. Espero que esté de vuelta muy pronto, pero como ya he dicho, iremos trabajando paso a paso, cada día. Todos los que están ayudándole, los fisios y el staff, están haciendo un magnífico trabajo, es muy agradable de ver".

¿Cree Hansi Flick que las elecciones serían mejor sin la competición en marcha?: "No, se ha tomado esta decisión y no es trabajo mío hacer ningún comentario. Es así como funcionan las cosas aquí. Yo creo que no afecta al equipo, nosotros estamos centrados en nuestro trabajo. De hecho el presidente no ha estado en estos dos partidos y hemos perdido. Quizá esa sea la razón, no lo sé".

Tres penaltis fallados, ¿está hablado con los jugadores?: "Tres penaltis fallados es demasiado, sobre todo teniendo en cuenta nuestra calidad. El que se sienta con más ganas es quien debería asumir esta responsabilidad. No lo hemos hablado con los jugadores, pero sí con el cuerpo técnico".

¿Cuáles son los problemas del Barcelona a nivel táctico?: "No es fácil porque hay muchos aspectos. Varía según el partido. A veces perdemos el balón en el último tercio, otras veces cuando jugamos con equipos en bloque bajo se producen espacios para una transición del oponente... esto significa que también tenemos que defender bien atrás. Cuando no nos posicionamos bien dejamos espacios abiertos al rival. Son quizá tres apuntes pero hay muchas cosas más, actuar como equipo y estar bien conectados. Si lo estamos no dejaremos espacios, y si perdemos el balón podemos presionar rápidamente. Esto es algo que en estos últimos partidos hemos perdido. También es que no hemos tenido actividad al perder el balón ni tampoco cuando lo recuperamos, no hemos aprovechado los espacios. Necesitamos más intensidad".