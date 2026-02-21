Oriol Cardona y Ana Alonso ganan el bronce en el esquí de montaña mixto y hacen aún más historia

Joaquín Anduro 21 FEB 2026 - 14:05h.

Tercera medalla para España en Milán-Cortina 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 han vuelto a dar otra alegría a la delegación española confirmándose como la mejor participación histórica. Oriol Cardona y Ana Alonso han logrado la medalla de bronce en el relevo mixto de esquí de montaña que se suma al oro logrado por el catalán y al bronce logrado por la andaluza el pasado jueves.

Cardona había emulado el jueves, al convertirse, 54 años después, en el segundo campeón olímpico de invierno español de toda la historia, al madrileño Francisco Fernández Ocho -el inolvidable 'Paquito', que ganó el eslalon de los Juegos de Sapporo'72 (Japón), protagonizando uno de los mayores bombazos en la historia del esquí alpino.

Veinte años después, su hermana Blanca se convirtió en la primera mujer española en ganar una medalla olímpica -en Juegos de invierno y de verano- al capturar bronce en la misma disciplina que su hermano mayor en los Juegos de Albertville'92 (Francia), apenas cuatro años después de haberse caído, tras haber ganado la primera manga, en el gigante de los de Calgary (Canadá).

Tuvieron que pasar otros 26 años para que España lograse otro trofeo, pero en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur), de golpe, llegaron dos: uno en la nieve y otro en el hielo. El 'rider' ceutí de la federación andaluza Regino Hernández ganó bronce en el boardercross de snowboard y sólo dos días después el madrileño Javier Fernández repetía ese metal en patinaje artístico.

La cadencia aminoró y, en las siguientes dos citas invernales, ha vuelto a haber medallas olímpicas.

La barcelonesa Queralt Castellet, que en estos Juegos era la deportista española con más participaciones olímpicas invernales (seis), se convertía en la segunda mujer en ganar una, al capturar la de segundo más valor hasta ese momento: la plata, en el 'halfpipe' de snowboard.

Oriol Cardona y Ana Alonso, en la historia del deporte español

Y, en estos Juegos, hubo que esperar hasta el tramo final, pero, en una jornada de auténtica locura, el jueves, Alonso -que se recuperó de las graves lesiones sufridas al ser atropellada por un coche hace cuatro meses- capturó bronce en el sprint de esquí de montaña, en una prueba que ganó la suiza Marianne Fatton, por delante de la francesa Emily Harrop.

En una jornada inolvidable para el olimpismo español, Cardona -doble campeón mundial y europeo- hizo buenos los pronósticos y, tan sólo unos minutos después del bronce de 'Anita, se convirtió en el segundo campeón olímpico español de la historia, después del gran 'Paquito'. Lo hizo a lo grande, sin dar opciones a sus rivales: el ruso Nikita Filippov acabó segundo y el francés Thibault Anselmet se colgó al pecho el bronce.

Este sábado, 'Anita' y 'Uri' lo volvieron a hacer. Acabaron terceros el relevo -que ganaron Anselmet y Harrop por delante de los suizos Fatton y Jon Kistler- para mayor alegría de Bernat Clarella, presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, debutante en Juegos de invierno y que se convirtió en la primera en ganar no sólo medallas, sino títulos, en una cita invernal y en una de verano: el extremeño Alberto Ginés había ganado oro en escalada en los Juegos de Tokio, hace cinco años.

En 102 años, los que cuentan los Juegos de invierno, España había ganado un total de cinco medallas. Y en sólo dos jornadas, gracias al esquí de montaña, merced a Alonso y a Cardona, sumó otras tres más.