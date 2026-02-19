Jorge Morán 19 FEB 2026 - 09:19h.

El mayor sueño para un deportista es ganar una medalla durante unos Juegos Olímpicos. Un hito que la esquiadora china Eileen Gu ha logrado hasta en cinco ocasiones, siendo una de las más galardonadas de la historia de su modalidad. Pese a ello, la exigencia que se le pide es máxima y así se lo han hecho saber en una rueda de prensa en la que dejó una respuesta muy aplaudida en redes sociales.

La deportista que representa a China, aunque nació en San Francisco (Estados Unidos), ha logrado tocar metal hasta en cinco ocasiones. En Pekín 2022, Gu logró tres medallas, con dos oros y una plata, mientras que en estos Juegos Olímpicos de Invierno de Milan-Cortina ya lleva dos platas en las modalidades de Big Air y slopestyle.

Justo después de lograr esos dos metales, un periodista le dejó una pregunta que no gustó nada a la china. "¿Ves esto como dos platas ganadas o como dos oros perdidos?", le dijo, lo que causó las risas de la deportista de 22 años.

Eileen Gu aprovechó su momento y dejó un zasca histórico que es uno de los momentos más virales de los JJOO de Invierno. "Soy la esquiadora femenina de estilo libre más laureada de la historia. Creo que eso ya es una respuesta en sí misma", comenzó diciéndole.

"¿Cómo lo digo? Ganar una medalla en los Juegos Olímpicos es una experiencia que cambia la vida de cualquier atleta", prosiguió antes de elogiarse a sí misma por su medallero olímpico. "Hacerlo cinco veces es exponencialmente más difícil porque todas las medallas son igual de difíciles para mí, pero las expectativas de los demás suben, ¿no?", explicó.

Antes de acabar, Gu tachó de 'ridícula' la pregunta del periodista, que no sabía donde meterse. "La situación de las 'dos medallas perdidas', para ser sincera contigo, me parece una perspectiva un poco ridícula. Estoy mostrando mi mejor esquí. Estoy haciendo cosas que literalmente nunca se habían hecho antes. Así que creo que eso es más que suficiente, pero gracias", concluyó.