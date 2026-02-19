Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Jutta Leerdam se convertirá en oro: podría ganar 13 millones anuales tras su éxito en Milán-Cortina

Jutta Leerdam ganando la medalla de oro en patinaje de velocidad en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
Jutta Leerdam ganando la medalla de oro en patinaje de velocidad en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. Europa Press
En estos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 estamos viendo historias de todo tipo: desde la emotiva presencia de Jake Paul acompañando a Jutta Leerdam en la lucha por el oro, hasta la curiosa imagen de las medallas rotas de algunos deportistas en el podio, pasando por la vuelta a casa tras la caída de Lindsey Vonn. Entre lágrimas, gestos virales y momentos inesperados, los JJOO de Invierno están siendo de lo más interesantes.

Y si hay un nombre que está sabiendo convertir su rendimiento en impacto global es el de Jutta Leerdam. La patinadora neerlandesa, doble medallista en Milán-Cortina, no solo ha brillado sobre el hielo, sino también en redes sociales, donde su popularidad se ha elevado hasta niveles casi inimaginables para la propia deportista. Estos números podrían traducirse en cifras millonarias.

Las palabras de Rob Wilson sobre Jutta Leerdam

Según el experto en economía del deporte Rob Wilson, en declaraciones en el Daily Mail, el potencial comercial de la neerlandesa es enorme. “Podría estar generando alrededor de 13 millones de euros al año si capitaliza correctamente su éxito olímpico y su presencia en redes sociales”, explicó el analista británico, mientras destacaba el valor de combinar el rendimiento deportivo con el mediático.

La doble medallista olímpica, Jutta Leerdam, que ya contaba con millones de seguidores antes de la cita olímpica, ha visto cómo sus números no han parado de crecer desde su llegada a la máxima competición del deporte en Italia. Cada publicación, cada imagen desde la villa olímpica y cada aparición pública junto a su prometido Jake Paul, han multiplicado sus visitas, convirtiéndola en un perfil extremadamente atractivo para patrocinadores internacionales. Wilson incide en esa idea: “No se trata solo de las medallas, sino de la narrativa que le acompaña. Las marcas invierten en historias, y Jutta tiene una historia potente que conecta con diferentes audiencias”.

El deporte de élite está cada vez más ligado a la marca personal, y la neerlandesa es el ejemplo perfecto de lo necesario hoy en día: competitividad y gran nivel mediático. Su relación con el influencer y boxeador Jake Paul suma aún más en ese foco internacional. Jutta está viendo como se le abren diferentes puertas en mercados como el estadounidense, donde el patinaje de velocidad no suele ocupar grandes focos. Aprovechar este tipo de situaciones es la clave del éxito, y Leerdam tiene en su mano aumentar su caché económico.

