Ana Alonso conquista el bronce olímpico de España en esquí de montaña

Celia Pérez 19 FEB 2026 - 14:47h.

Cuatro meses después de ser atropellada

Eileen Gu, la esquiadora y campeona olímpica que ha tachado de ridícula la pregunta de un periodista

Compartir







Justo antes de que Oriol Cardona conquistara el oro, Ana Alonso ha hecho historia este jueves en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina. Cuatro meses después de ser atropellada por un coche mientras entrenaba en bicicleta, sufriendo graves lesiones, cumplió el sueño de su vida al acabar tercera, donde la suiza Marianne Fatton se proclamó primera campeona olímpica de la historia y Emily Harrop ganó la plata.

De esta forma, la granadina logró de esta forma la sexta medalla olímpica invernal de toda la historia de España. El madrileño Francisco Fernández Ochoa -el inolvidable 'Paquito'-, hasta ahora único campeón olímpico invernal español, ganó el eslalon de esquí alpino de los Juegos de Sapporo'72 (Japón) protagonizando uno de los mayores bombazos en la historia del esqui alpino.

Veinte años después, su hermana Blanca se convirtió en la primera mujer española en ganar una medalla olímpica -en Juegos de invierno y de verano- al capturar bronce en la misma disciplina que su hermano mayor en los Juegos de Albertville'92 (Francia); apenas cuatro años después de haberse caído, tras haber ganado la primera manga, en el gigante de los de Calgary (Canadá).

PUEDE INTERESARTE El complicadísimo viaje de vuelta de Lindsey Vonn tras caerse en los Juegos Olímpicos de Invierno

Tuvieron que pasar otros 26 años para que España lograse otro trofeo, pero en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur), de golpe, llegaron dos: uno en la nieve y otro en el hielo. El 'rider' ceutí de la federación andaluza Regino Hernández ganó bronce en el boardercross de snowboard y sólo dos días después el madrileño Javier Fernández repetía ese metal en patinaje artístico.

La cadencia aminoró y en las siguientes dos citas invernales ha vuelto a haber medallas olímpicas.

La barcelonesa Queralt Castellet -que en estos Juegos era la deportista española con más participaciones olímpicas invernales (seis)- se convertía en la segunda mujer en ganar una, al capturar la de segundo más valor hasta ese momento: la plata, en el 'halfpipe' de snowboard.

PUEDE INTERESARTE Por qué se agotan los preservativos en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina y la solución de la organización

Y, en estos Juegos, hubo que esperar hasta el tramo final, pero este jueves, Alonso -que se recuperó de las graves lesiones sufridas al ser atropellada por un coche hace cuatro meses capturó bronce en el sprint de esquí de montaña, que debutó en el calendario olímpico.

La alegría aún puede ser doble -nunca mejor dicho- en la XXV edición de los Juegos invernales, porque Cardona apuntará, a continuación, a una segunda medalla, en el sprint masculino.