Fran Fuentes 21 FEB 2026 - 10:28h.

Su fichaje por el club blanco: "Es difícil que eso suceda"

La posibilidad de que el Real Madrid firmase a Rodri Hernández, jugador del Manchester City, pareció diluirse en cuanto le dieron el Balón de Oro en detrimento de Vinicius Júnior. La postura que defendió el club blanco, negándose a ir a la gala, fue una situación que muchos se tomaron como una falta de respeto hacia el resto de clubes y, más directamente, hacia el galardonado. Mientras el futbolista recupera su mejor nivel en la Premier, ya hay voces que hablan sobre su salida. Y es que el jugador acaba contrato en 2027 y, mientras que el adiós de Pep Guardiola se anticipa para este mismo verano, ya hay quien piensa que la marcha del técnico de Santpedor puede precipitar la salida del jugador de Cascante. De este modo, ya hay quien le sitúa de regreso a España, pero no en el Real Madrid, sino en el FC Barcelona.

Hablamos de Gaizka Mendieta. El exjugador de Valencia y Lazio, entre otros, ha opinado sobre la marcha del mediocentro del Manchester City rumbo al Real Madrid, aunque él apunta en otra dirección. Lo ha hecho en el portal Bet Brothers: "Cuando deje el City, creo que podría llegar a un acuerdo con el Real Madrid, aunque también hay una gran conexión con el Barcelona. Allí estaban Txiki Berigistain y Pep Guardiola, pero la decisión depende de Rodri", reflexiona.

El fichaje de Rodri Hernández por el Real Madrid: "Difícil que eso suceda"

Así las cosas, siente que el Real Madrid tiene complicado fichar a Rodri Hernández: "Creo que es difícil que eso suceda, sobre todo conociendo a Rodri. Está muy apegado al Manchester City. Tendría que darse una situación muy extrema en la que se viera obligado a marcharse en lugar de hacerlo porque quiere (...). Pero, si hay algún cambio, creo que será cuando Pep deje el club que Rodri también piense en su futuro", reflexiona Mendieta.

En este sentido, deja claro que el Real Madrid no es una posibilidad tan clara para Rodri Hernández, quien cree que el FC Barcelona también es una opción bastante plausible debido a los enlaces del club skyblue con la entidad barcelonista. Sea como fuere, lo cierto es que el jugador se encuentra ahora mismo buscando su mejor nivel para entrar en la convocatoria definitiva de la Selección Española de cara al Mundial de Norteamérica. De momento le queda un año más de contrato, por lo que la decisión seguramente no sea inminente.