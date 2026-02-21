Fran Fuentes 21 FEB 2026 - 16:07h.

Los de Matarazzo llegaron a remontar un 0-2, pero Bailly haría el tanto definitivo

La mala suerte se ceba con Álvaro Odriozola, lesionado en su primera jugada

Real Sociedad y Real Oviedo acabaron empatando a tres en su partido correspondiente a la vigésimo quinta jornada de LALIGA EA SPORTS. Un encuentro que, pese a tener una primera parte de poco fútbol y menos ocasiones, se revolucionó en la segunda mitad merced al acierto de los de Guillermo Almada en el balón parado ofensivo, y los de Pellegrino Matarazzo haciendo mucho daño al contragolpe. Fede Viñas se erigió como el jugador del partido merced a dos goles a la salida de un córner, aunque el conjunto txuri urdin supo responder hasta llegar a ponerse por delante merced a los goles de Orri Óskarsson y Duje Caleta-Car, aunque Eric Bailly pondría el tanto definitivo.

Así las cosas, es un empate que no satisface a ninguno de los dos conjuntos. No en vano, los carbayones se vieron con una ventaja de 0-2 en el marcador. Por su parte, el conjunto txuri urdin acabaría remontando el encuentro y poniéndose en ventaja por tres goles a dos en el minuto 90. Sin embargo, todavía no estaba todo dicho y Eric Bailly, merced a un eficaz servicio de Santi Cazorla, acabaría por equilibrar la balanza.

Eso sí, tan frenético fue el segundo tiempo como difícil de digerir el primero, sin ocasiones claras ni apenas fútbol de ataque. Pese a todo, las sensaciones finales son que los dos se vieron ganadores, con un 0-2 los carbayones y un 3-2 el conjunto txuri urdin en el minuto 90, que fue finalmente equilibrado por los visitantes en el 93.

En el segundo acto, ya que en el primero no sucedió nada, Fede Viñas cabeceó de maravilla un córner para poner por delante al Oviedo en Anoeta. La alegría fue por partida doble para el equipo asturiano ya que el propio delantero uruguayo remató a placer tres minutos después para ampliar la diferencia en el electrónico. Poco después, Óskarsson puso el 1-2 con un buen cabezazo, y en el minuto 86 Caleta-Car igualó el partido con un cabezazo a la salida de un córner.

El éxtasis no tardó en llegar a Anoeta con el gol de la remontada de Óskarsson en el minuto 90 a pase de Guedes. Eso sí, el Oviedo logró rápido el empate en el minuto 93 por mediación de Sibo a la salida de otro tiro de esquina