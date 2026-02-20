Ángel Cotán 20 FEB 2026 - 14:51h.

""Para mí no es importante lo que la gente hable fuera, es importante lo que hablamos dentro"

Javi López aprecia un cambio clave entre Sergio Francisco y Pellegrino Matarazzo: "Giro radical"

GipuzkoaPellegrino Matarazzo compareció este viernes en sala de prensa para analizar el próximo encuentro liguero de la Real Sociedad. Anoeta recibirá a un Real Oviedo que podrá contar con el cedido Javi López y que llega en un difícil momento anímico tras la última derrota ante el Athletic Club. El técnico, además de actualizar la enfermería txuri urdin, habló de nombres propios.

El estadounidense analizó al equipo carbayón en la previa del duelo: "Queremos más en LALIGA. Es un partido importante. El Oviedo es un equipo al que no hay que subestimar. Están compitiendo y ponen en dificultades a los rivales. No hay equipos que subestimar".

Ander Barrenetxea. "Es verdad. 'Barrene' empezó a entrenar con nosotros ayer, pero solo de manera parcial. Hoy entrenó más, pero no al cien por cien todavía. Ya empezó el proceso de integración y a partir del domingo ya estará casi para todo el entrenamiento. Será una opción ya para el próximo partido ante el Mallorca".

Haissem Hassan. "El Oviedo juega muy directo. Tienen velocidad en el exterior con un buen uno contra uno de Hassan. Tienen sus cualidades y todo el derecho de seguir compitiendo en LALIGA".

La distracción de la Copa del Rey. "Para mí no es importante lo que la gente hable fuera, es importante lo que hablamos dentro. Y lo que hablamos del partido de mañana. Es un partido muy importante para nosotros".

El horario del Real Sociedad - Real Oviedo. "Lo tomo como viene, pero debo decir que en los partidos nocturnos... es el único día de la semana en el que disfruto de una siesta. Nos reunimos temprano, nos activamos, hacemos vídeo y reuniones grupales... y luego hay un periodo de tres horas donde tenemos tiempo para descansar y debo decir que me encanta la cultura española. Me siento muy poderoso después de la siesta".