Pablo Sánchez 20 FEB 2026 - 09:54h.

La Real Sociedad afronta el primer partido de la era Pellegrino Matarazzo tras una derrota. El equipo txuri urdin cosechó frente al Real Madrid su primera derrota en los últimos diez partidos, lo que habla muy bien del trabajo que está haciendo el nuevo técnico desde su llegada. El americano cayó de pie en Anoeta y ha conseguido darle la vuelta a la temporada de forma sensacional. Sus pupilos se deshacen en elogios con él y el último en hacer ha sido Sergio Gómez.

El lateral zurdo ya era un fijo con Sergio Francisco y sigue siéndolo con Matarazzo. Tras año y medio en la Real, ha asumido galones y peso en el vestuario a pasos agigantados. Durante una entrevista de Marta Gonzalo en As, el catalán lamenta que las cosas no salieran de primeras con el míster que vino a suplir a Imanol Alguacil, pero a la vez expresa su felicidad por el cambio de cara del equipo con Pellegrino.

"Desde que llegó, tanto el míster como las dos personas del staff que vinieron con él, se han adaptado muy bien. Son bastante cercanos, siempre están intentando preguntar qué nos falta, cómo vemos las cosas, y entre todos hemos hecho un buen grupo", expresó.

La clave de la remontada

Sergio Gómez también desveló la que, a su parecer, ha sido la clave en la remontada protagonizada por la Real en estos diez partidos, una racha que ha llevado al equipo a pelear por Europa y a estar a un paso de la final de la Copa del Rey.

"El míster nos dice que presionemos alto o que estemos en bloque bajo para luego en transición ser lo más fuertes posibles. Ahí lo ha hecho bien. Intentó plasmar su juego desde el inicio. Que los resultados sean positivos, ayuda a que la idea del míster te la creas mucho más".