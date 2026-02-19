Matarazzo recupera una pieza importante para el momento clave de la temporada

Pablo Sánchez 19 FEB 2026 - 18:12h.

Un hematoma mal curado derivó en un problema mayor

La Real Sociedad puso fin en el Santiago Bernabéu a una racha prácticamente inmaculada desde la llegada de Pellegrino Matarazzo. El técnico americano volteó de manera impresionante la racha del equipo txuri urdin hasta lograr seis victorias y tres empates en todo este periodo, con una semifinal de la Copa del Rey de por medio. A todo esto hay que sumar los obstáculos a los que ha tenido que sobreponerse desde la enfermería. En las últimas horas, sin embargo, ha recibido una excelente noticia en este sentido.

Pellegrino va recuperando efectivos para la causa y el último en incorporarse al trabajo del equipo con normalidad ha sido Barrenetxea. El atacante ya ha superado los problemas físicos que acarrea desde el derbi frente al Athletic en Anoeta. Un gran hematoma le impidió jugar un partido y estuvo renqueante durante un tiempo al no esperar lo suficiente para su perfecta recuperación. Tanto es así que un impacto en la misma zona durante el duelo frente al Celta le generó un problema mayor que derivó en un drenaje en la zona con el consiguiente tiempo de cicatrización.

Por suerte, desde la enfermería ya le han dado el visto bueno a su estado físico y será el cuerpo técnico y el grupo médico el que valoren si puede jugar esta próxima jornada o si es mejor esperar una semana más. Mientras tanto, Barrenetxea completó a la perfección la última sesión del equipo.

Vuelta en el momento clave

El regreso de Barrenetxea, a la espera de conocer si estará disponible esta semana o la que viene, llega en un momento idóneo, cuando se avecina el momento decisivo de la temporada. La Real sigue en plena escalada acercándose a los puestos europeos. Mientras tanto, la ilusión con respecto a la Copa del Rey está desbordada. El 0-1 en San Mamés ha puesto en bandeja la presencia de los de Matarazzo en la final de Sevilla, algo que deberán corroborar en el encuentro de vuelta.