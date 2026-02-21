La mala suerte se ceba con Álvaro Odriozola, lesionado en su primera jugada

Joaquín Anduro 21 FEB 2026 - 15:41h.

Álvaro Odriozola se marchó lesionado de la rodilla

Después de pasar por un calvario de lesiones, Álvaro Odriozola parecía haber dejado atrás sus problemas físicos pero la mala suerte se ha vuelto a cebar con él en el Real Sociedad-Oviedo de este sábado. El lateral derecho, que fue suplente en Anoeta, entró al campo al poco de arrancar la segunda parte pero, en la primera acción en la que entró en juego, terminó lesionado y marchándose cojeando entre evidentes gestos de dolor.

El equipo txuri urdin no lograba crear excesivo peligro al conjunto asturiano durante la primera mitad pero lo peor llegaría a la vuelta de vestuarios. Fede Viñas logró poner a los de Guillermo Almada por delante y Pellegrino Matarazzo reaccionó con un doble cambio sumado al que ya había realizado en el intermedio sacando a Yangel Herrera por Beñat Turrientes.

Orri Óskarsson entró por Pablo Marín y Álvaro Odriozola hizo lo propio por Jon Mikel Aramburu para darle un toque más ofensivo a la banda derecha de la Real Sociedad. Un planteamiento que apenas se notó después de que, en la primera jugada en la que participaba, el donostiarra terminó lesionado.

Álvaro Odriozola, lesionado en la primera jugada

El internacional español peleaba un balón con Fede Viñas por la banda y se le fue la rodilla izquierda con un mal gesto que hizo saltar las alarmas por el historial negativo del defensa. Jugadores de uno y otro equipo se interesaron por su situación, incluyendo a Santi Cazorla que salió desde el banquillo para ver qué pasaba con su rival.

Álvaro Odriozola ya era consciente de que había sufrido un problema y no quiso correr riesgos por lo que pidió rápidamente el cambio a Matarazzo, que sacó a Aritz Elustondo en su lugar. El ex del Real Madrid terminó marchándose del campo apoyado en los servicios médicos del conjunto blanquiazul sin ni siquiera poder apoyar el pie.