Joaquín Anduro 21 FEB 2026 - 15:59h.

Así jugaron los hombres de Pellegrino Matarazzo

La mala suerte se ceba con Álvaro Odriozola, lesionado en su primera jugada

Compartir







La Real Sociedad igualó 3-3 en un partido loco ante el Real Oviedo. Tras una gris primera mitad, la segunda tuvo de todo con los locales remontando el 0-2 de los asturianos con las dianas de Óskarsson, por partida doble, y de Caleta-Car antes de que Eric Bailly igualase definitivamente en el tercer tanto a balón parado encajado por los de Matarazzo.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto txuri urdin en la jornada 25 de LALIGA EA SPORTS.

Álex Remiro [3]: Tuvo un grave error en la jugada del segundo gol con un mal despeje en el que le regaló la pelota a Fede Viñas para ampliar la ventaja oviedista en el marcador. Tres goles a balón parado en los que pudo mostrarse más fuerte en el área.

PUEDE INTERESARTE Uno por uno y notas del Real Oviedo ante la Real Sociedad, con Fede Viñas modo crack en Anoeta

Jon Mikel Aramburu [5]: Poco del internacional venezolano en ataque y correcto en defensa ante el desborde de Chaira antes de marcharse sustituido por Odriozola al arrancar la segunda mitad.

Jon Martín [5]: Bajó su nivel el central en un partido en el que tuvo que pelear mucho con Fede Viñas y en el que no pudo mostrarse tan fuerte por arriba.

Duje Caleta-Car [8]: El croata se ha asentado ya después de que la llegada de Pellegrino Matarazzo le haya permitido alcanzar el nivel del que estuvo muy lejos en sus primeros meses en Donosti. Igualó el marcador con su gol en el tramo final en su estreno anotador en España.

PUEDE INTERESARTE La Real Sociedad le da la razón a Matarazzo con Job Ochieng

Sergio Gómez [7]: Muy seguro cerrando su banda en defensa a pesar de la imprevisibilidad que aportaba la presencia de Hassan enfrente. Centro perfecto para Óskarsson en el tanto del 1-2 donostiarra en una de sus muchas jugadas en ataque.

Jon Gorrotxategi [6]: Ni siquiera la amarilla que vio en el tramo inicial mermó su actuación aunque falló en el salto en el primer gol de Fede Viñas. Tuvo sus claros y oscuros durante un partido loco.

Beñat Turrientes [5]: Otro buen partido del centrocampista, por lo que sorprendió que Matarazzo le eligiera para marcharse sustituido en el descanso para dar entrada a Yangel.

Brais Méndez [6]: Las pocas veces en las que la Real inquietó al Oviedo en la primera parte llegaron al descolgarse el gallego, que perdonó con la derecha delante de Aarón. El encargado de tomar el protagonismo en los ataques de los de Matarazzo.

Gonçalo Guedes [6]: El portugués no logró romper a la defensa asturiana y, a pesar de que subió una marcha más en la segunda mitad, no se le vio al 100% físicamente, pero sí pudo darle a Óskarsson la asistencia del momentáneo 3-2 y tuvo un palo en la última del encuentro con el exterior.

Pablo Marín [4]: Desaparecido el canterano en esa posición mixta entre la banda y situaciones más interiores que le terminaron costando la sustitución al poco de arrancar la segunda.

Mikel Oyarzabal [7]: Sin entrar mucho en juego sí estuvo presente en acciones clave como su regalo a Brais en la más clara de la primera mitad o tirando la contra que significó el 3-2 con el que remontaba la Real.

Sustituciones de Pellegrino Matarazzo ante el Real Oviedo

Yangel Herrera [4]: El venezolano entró en la segunda parte y estuvo muy acelerado en varias acciones como una entrada en la que se jugó la expulsión. Eric Bailly le ganó el salto en el 3-3 con excesiva facilidad.

Álvaro Odriozola [-]: El lateral sólo pudo aguantar una jugada sobre el campo al torcerse la rodilla en un mal gesto que le obligó a marcharse.

Orri Óskarsson [9]: Sigue en forma el islandés, que redujo distancias para la Real Sociedad batiendo a Aarón Escandell en un gran cabezazo y puso la remontada momentánea al batir al meta oviedista por bajo.

Aritz Elustondo [6]: Tuvo que entrar por la lesión de Odriozola y cumplió sobre el campo además de disponer de una ocasión a balón parado en la que no logró conectar bien la pelota.

Arsen Zakharyan [4]: El ruso regresó tras su lesión y disfrutó de minutos para ir reencontrándose y perdonó el tanto del 4-3 en la penúltima jugada del partido.