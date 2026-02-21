Pepe Jiménez Sevilla, 21 FEB 2026 - 18:25h.

El Betis sumó un único punto ante el Rayo Vallecano (1-1) en un encuentro marcado por dos acciones muy polémicas que no pasaron desapercibidas. El conjunto verdiblanco, que repitió once por tercera vez consecutiva, firmó un gran encuentro ante un público que llenó La Cartuja antes de la llegada del derbi sevillano.

El uno por uno del Betis ante el Rayo:

Álvaro Valles (6): volvió a ser titular, frenando esa racha de cambios en portería, y respondió. Firmó un par de paradas llamativas con los pies y volvió a demostrar su buen momento.

Aitor Ruibal (6): asistente en el gol de Bakambu, con ayuda de Batalla, estuvo mejor en ataque que en defensa. Se marchó lesionado, encendiendo la alarma de cara al derbi.

Diego Llorente (4): posiblemente no vivió su mejor tarde. Midió mal en varias acciones, recibió una amarilla por un error y en el gol de Isi, es probable, podría haber estado mejor colocado.

Natan (5): serio, como de costumbre, ayudó a Ricardo Rodríguez, ayudó a Natan, pero no llegó a todo. Se llevó un pelotazo que le dejó KO unos segundos, pero hace falta mucho más para derribarle.

Ricardo Rodríguez (5): Ilias no se lo puso fácil. El suizo arrancó mal, acelerado, pero fue reponiéndose poco a poco. No aportó demasiado en ataque, pero al menos no cometió error grosero en defensa.

Marc Roca (5): mejor en la primera mitad que en la segunda. Ordenó, apoyó y organizó a su equipo mientras Fidalgo y Fornals se movían. El dominio del Rayo, por momentos, le superó.

Pablo Fornals (5): desacertado. Cuando el Betis tenía balón, Fornals se acercaba a Antony para intentar ayudar en banda derecha, pero sus buenas intenciones no solían encontrar buenas soluciones. Fue el segundo cambio de Pellegrini.

Álvaro Fidalgo (6): de más a menos. Firmó una notable primera mitad, apareció en todos sitios, pero el dominio del Rayo Vallecano y el paso de los minutos acabó dejándole muy apagado. Sustituido.

Antony (5): lo intentó, sacó recursos que solo los muy buenos pueden sacar, pero perdonó dos ocasiones clarísimas ante Batalla. Se marchará con la sensación de haber podido hacerlo mucho mejor.

Ez Abde (4): como de costumbre, el marroquí se ofreció, corrió, apoyó y lo intentó, pero este sábado estuvo mucho menos brillante que otras tardes.

Bakambu (8): anotó por segunda jornada consecutiva, peleó y ganó con Mendy, se movió al espacio e incluso, con mucha inteligencia, asistió a sus compañeros en varias jugadas. Su sustitución al descanso fue una auténtica sorpresa.

Suplentes:

Cucho Hernández (4): se notó su falta de ritmo. Provocó la primera jugada polémica de la cita, pero entre el dominio generalizado del Rayo en la segunda y el paso de los minutos, acabó firmando un partido demasiado normal.

Rodrigo Riquelme (4): no tuvo demasiada influencia en un equipo que, por momentos, estuvo muy superado por el Rayo Vallecano. Seguimos esperando su mejor versión.

Ángel Ortiz (6): dinámico, valiente, rápido y fuerta. Su entrada, como sucedió ante el Mallorca, mejoró el lateral diestro. Asistió en un tanto, pero el balón se fue por poco.

Valentín Gómez (4): su influencia fue inmediata. Evitó un tanto de Isi en el área pequeña y en cuanto pudo subir su banda, dejó un gran centro que el Cucho Hernández no aprovechó. Acabó la cita recibiendo una amarilla que le deja sin derbi... y con una eterna revisión del VAR que podría haber cambiado la cita.

Nelson Deossa (4): como sucedió con casi todos los cambios de Manuel Pellegrini, su cambio no cambió en demasía la cita.

Manuel Pellegrini (4): superado el Betis durante largos tramos del encuentro, no tuvo demasiada influencia desde el banquillo. Intentó dar minutos al Cucho y quitó al que estaba siendo su mejor hombre. Intentó dar oxígeno al medio y sus apuestas no salieron. Y encima, Valentín se pierde el derbi. Sin demasiada suerte.