Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Getafe CF

Sorpresa en la convocatoria del Getafe CF para medirse al Sevilla

Bordalás en el Rayo Vallecano - Getafe de LALIGA
Bordalás, en un partido del Getafe. Europa Press
Compartir

El Getafe CF ha confirmado este sábado la convocatoria de José Bordalás para el partido ante el Sevilla FC, que se presume como una auténtica final en la lucha por la permanencia para los dos equipos. El técnico cita a 21 futbolistas en una lista que arroja varias novedades y con cuatro jugadores ausentes.

La principal sorpresa es que Mario Martín ha entrado en la lista de convocados. El centrocampista se retiró lesionado del partido ante el Alavés del pasado 8 de febrero con un esguince de tobillo. Se quedó fuera de la lista ante el Villarreal y, en teoría, iba a estar cerca de un mes de baja. Por contra, estará este domingo, como mínimo, en el banquillo del Coliseum.

PUEDE INTERESARTE

En cambio, quien se ha caído a última hora es Juanmi. El delantero, a priori, sí estaba disponible para jugar ante los andaluces, pero se ha quedado fuera de la lista. Entre unas cosas y otras, lleva sin jugar desde el 18 de enero y apenas ha participado en ocho encuentros en todo el campeonato.

La lista de bajas la completan Abu Kamara, Davinchi y Borja Mayoral, que siguen lesionados. El delantero sí había trabajando con normalidad durante la semana, pero aún no está del todo recuperado de su lesión de rodilla y Bordalás ha decidido no arriesgar.

PUEDE INTERESARTE

Así pues, la lista estará formada por 21 futbolistas, el técnico no podrá contar con cuatro jugadores y el canterano Adrián Riquelme completa la convocatoria.

PUEDE INTERESARTE

Convocatoria del Getafe ante el Sevilla

  • Porteros: Letacek y David Soria.
  • Defensas: Djené, Abqar, Nyom, Boselli, Diego Rico, Kiko Femenía, Juan Iglesias, Domingos Duarte y Zaid Romero.
  • Centrocampistas: Luis Milla, Mario Martín, Arambarri, Javi Muñoz, Birmancevic y Adrián Riquelme.
  • Delanteros: Satriano, Luis Vázquez, Adrián Liso y Álex Sancris.
Luis Milla, en un partido del Getafe CF
Luis Milla, en un partido del Getafe CF. Europa Press
Temas