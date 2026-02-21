Mario Marín entra pese a su lesión en una lista con cuatro bajas

El Getafe CF ha confirmado este sábado la convocatoria de José Bordalás para el partido ante el Sevilla FC, que se presume como una auténtica final en la lucha por la permanencia para los dos equipos. El técnico cita a 21 futbolistas en una lista que arroja varias novedades y con cuatro jugadores ausentes.

La principal sorpresa es que Mario Martín ha entrado en la lista de convocados. El centrocampista se retiró lesionado del partido ante el Alavés del pasado 8 de febrero con un esguince de tobillo. Se quedó fuera de la lista ante el Villarreal y, en teoría, iba a estar cerca de un mes de baja. Por contra, estará este domingo, como mínimo, en el banquillo del Coliseum.

En cambio, quien se ha caído a última hora es Juanmi. El delantero, a priori, sí estaba disponible para jugar ante los andaluces, pero se ha quedado fuera de la lista. Entre unas cosas y otras, lleva sin jugar desde el 18 de enero y apenas ha participado en ocho encuentros en todo el campeonato.

La lista de bajas la completan Abu Kamara, Davinchi y Borja Mayoral, que siguen lesionados. El delantero sí había trabajando con normalidad durante la semana, pero aún no está del todo recuperado de su lesión de rodilla y Bordalás ha decidido no arriesgar.

Así pues, la lista estará formada por 21 futbolistas, el técnico no podrá contar con cuatro jugadores y el canterano Adrián Riquelme completa la convocatoria.

Convocatoria del Getafe ante el Sevilla