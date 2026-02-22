Rueda de prensa posterior al Getafe-Sevilla

José Bordalás, entrenador del Getafe CF, pasó por sala de prensa tras la derrota ante el Sevilla FC (0-1) en el Coliseum, condicionada por la tempranera expulsión de Djené. El técnico se ha mostrado convencido de que no hubieran perdido de no ser por la roja directa del central a los 25 minutos y, además, ha destacado el hecho de no perder el goal-average general con el cuadro andaluz.

La expulsión de Djené, determinante: "Sí, sin duda, es evidente. No sé su hubiéramos ganado, pero estoy convencido de que no lo hubiéramos perdido. Ha sido muy pronto, en una liga tan competida como esta, con la exigencia, lo que nos estamos jugando, nos ha hecho muchísimo daño. Aún así, el equipo ha competido, ha sabido sufrir, lo ha intentando hasta el final. El Sevilla nos ha generado esa ocasión y poco más pese a tener un jugador más".

0 puntos en un partido decisivo: "Se trata de sumar puntos. Había demasiada euforia, esto va a ser un sufrimiento hasta el final, la igualdad es muy grande, cualquiera te puede ganar, da igual la clasificación. Hoy lo hemos podido comprobar, surgen detalles como la expulsión que nos ha condenado".

Una hora en inferioridad y ocasión de empatar: "Lo han dado absolutamente todo, se han dejado todo, han competido, lo han intentando. Les felicito por ello, pero nos vamos tristes, ellos los primeros. El objetivo era ganar o al menos no perderlo. No ha podido ser. No sólo la derrota, los daños colaterales, pierdes a Djené, a Abqar... Son muy importante todos los detalles, cualquiera te condena. Esa jugada nos ha hecho quedarnos con uno menos".

¿Derrota injusta?: "Hemos sido capaz de que el Sevilla, con uno más, no nos ha generado. La jugada del gol ha sido una pena, veíamos al equipo capaz de al menos no perder pese a estar con uno menos. Hemos tenido que ir hacia arriba, arriesgar, empatar. Lo hemos intentado, la de Satriano, los centros, balón parado... Nos ha faltado acierto pese a estar con uno menos".

¿Derrota injusta?: "Con 11 jugadores en el campo... No sabes, es fútbol, pero el equipo estaba mentalizado, sabía lo que jugábamos. Posiblemente no lo hubiéramos perdido. No podemos hablar de justo o no, el fútbol tiene estas cosas.

La importancia del 0-1 tras ganar allí 1-2: "Siempre es importante, se lo digo a los jugadores. Mucha gente piensa que es lo mismo. No es lo mismo 1-0 que 2-0 para el goal average. Tengo experiencia, he visto no conseguir objetivos por culpa de un gol o un goal average. Hay que tenerlo en cuenta. A pesar de ir a por el empate, hemos sido capaces de no encajar un segundo gol".