La expulsión de Djené a los 25 minutos condicionó el partido

Uno por uno del Sevilla FC ante el Getafe: Januzaj hizo la diferencia

El Getafe CF ha caído derrotado ante el Sevilla FC (0-1) en un partido completamente marcado por la expulsión de Djené con roja directa a los 25 minutos. A partir de ahí, el cuadro azulón se limitó a defender -y lo hizo bastante bien- y no se lanzó al ataque hasta los últimos 10 minutos, cuando se volcó sin conseguir premio.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del Getafe en el duelo ante el Sevilla.

David Soria (4): no es que tuviera mucho que hacer, pues el Sevilla apenas generó ocasiones, pero recibió un disparo a puerta y le marcaron un gol.

Kiko Femenía (5): arrancó con un par de centros laterales y prodigándose en ataque. Adelantó su posición tras la salida de Djené, pero se limitó a defender.

Domingos Duarte (5): sufrió en un par de jugadas ante Ejuke en el segundo tiempo, pero en líneas generales cumplió bastante bien.

Abqar (6): cumplió en defensa sin conceder espacios al ataque visitante, pero se marchó sustituido con molestias en el 67', justo tras el 0-1.

Zaid Romero (7): el mejor del Getafe con diferencia. Arrancó de central zurdo en línea de cinco y luego se colocó de lateral, ganando varios duelos ante Akor, Januzaj y compañía y mostrándose muy seguro atrás.

Juan Iglesias (5): arrancó de carrilero zurdo, pero se colocó de lateral diestro con la expulsión de Djené. No se prodigó en ataque, pero en defensa cumplió bastante bien hasta ser sustituido en el 67'.

Luis Milla (4): un par de detalles calidad al inicio y al final y poco más.

Djené (0): expulsado a los 25 minutos con roja directa. Su entrada temeraria a Suazo dejó al Getafe con diez jugadores y marcó por completo el encuentro.

Arambarri (4): un remate altísimo a los 20 minutos y poco más en ataque. Salió en la foto del 0-1, aunque estaba vendido. Muy poquita participación. Sustituido en el 77'.

Luis Vázquez (4): no se le puede reprochar nada en cuanto a actitud, pero fue una isla arriba, más aún desde la expulsión de Djené. Un disparo centrado y dos faltas que rascó en el segundo tiempo para estirar al equipo, pero poco más. Sustituido en el 77'.

Satriano (5): sin Djené, se tuvo que poner a trabajar en banda izquierda. Tuvo la mejor -y única- ocasión del Getafe con un gran disparo al que reaccionó de maravilla Vlachodimos.

Sustituciones del Getafe ante el Sevilla

Diego Rico (5): reforzó al banda izquierda en el 67'. Se prodigó en ataque en el tramo final.

Adrián Liso (5): sustituyó a Iglesias, sufrió en alguna ocasión ante Januzaj y rozó el gol de cabeza. Poquitas intervenciones.

Mario Martín (SC): parecía que iba a estar un mes lesionado y reapareció ante el Sevilla. Entró en el 77', pero no le dio tiempo a gran cosa.

Birmancevic (SC): sustituyó a Luis Vázquez en el 77' y no le dio tiempo a mucho.