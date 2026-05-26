Basilio García Sevilla, 26 MAY 2026 - 10:46h.

El entrenador se ha reunido con todo su cuerpo técnico con su futuro en el aire

Luis García Plaza pasa a un "tiempo de espera"

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El Sevilla FC sigue muy pendiente de despachos ajenos al Ramón Sánchez-Pizjuán, y mientras tanto camina por la vida sin confirmar director deportivo, entrenador y las situaciones de varios futbolistas que acaban contrato o pueden salir. El primer asunto a abordar es el de Luis García Plaza.

El técnico madrileño tiene contrato hasta 2027, confirmada automáticamente tras lograr la permanencia en LALIGA EA SPORTS. Pero una cosa es el papel, y otra las sensaciones, pues el propio entrenador ha dejado su futuro en el aire, cosciente de que el proceso de venta de la propiedad del club se puede cerrar en los próximos días y que los nuevos dueños no cuenten con sus servicios.

Con todo, Luis García Plaza afirmó que no volvería a su casa de Altea (Alicante), hasta que supiera qué iba a suceder con su futuro. Así las cosas, el propio entrenador ha compartido en sus redes sociales, no muy activas, una comida de despedida con el cuerpo técnico con el que ha compartido los dos últimos meses en el Sevilla FC. “¡Grandes!”, escribía el preparador para acompañar la publicación. Un almuerzo para despedir la temporada… y quién sabe si algo más.

El madrileño estuvo acompañado por sus colaboradores habituales, el segundo entrenador Pedro Rostoll, el preparador físico Félix Vicente, el psicólogo Emilio Ibáñez y e analista Christian Moya. Además, también estuvieron los trabajadores de la entidad que también acompañaron a Matías Almeyda, como son Javi Martínez, el preparador de porteros Arturo González o los analistas Adrián García y Juan Antonio Guzmán.

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El embrollo de los entrenadores

Con todo, no se sabe qué va a suceder con el inquilino del banquillo sevillista. Mientras Luis García Plaza espera, en Getafe se suceden noticias contradictorias sobre el futuro de José Bordalás. El alicantino habría contactado con el entorno de Sergio Ramos y Five Eleven Capital para unirse a su proyecto en el Sevilla, pero es una incógnita lo que va a suceder con él y si le seduce dirigir al equipo azulón en Europa.

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Lo único claro es que esta semana debe quedar deshecho este entuerto para que el Sevilla empiece a funcionar de cara a la temporada 2026/27. Con muchas incógnitas y un proyecto que rehacer.