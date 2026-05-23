Basilio García Sevilla, 23 MAY 2026 - 23:49h.

"Ojalá el Sevilla vuelva, no sé cuándo, a ser el equipo que era antes"

Uno por uno del Sevilla FC ante el Celta de Vigo; varias maneras de despedirse

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Se acabó la temporada, Luis García Plaza ha conseguido el objetivo de la permanencia para el Sevilla FC y, a priori, tiene contrato hasta 2027. Sin embargo, es una de las víctimas colaterales de la negociación de compraventa de la propiedad del club, aún en el aire pero con unos días muy interesantes por delante. El 1 de junio sabrá si cambian los que mandan y, por tanto, qué sucederá con su futuro.

En la línea de lo expresado en la rueda de prensa prepartido de este viernes, el técnico madrileño reconoció que ahora entra en un “tiempo de espera”, y desea que lo que suceda “sea lo mejor para el Sevilla FC”, decía en los medios de comunicación del club tras el final del partido ante el Celta de Vigo.

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Eso sí, en la sala de prensa de Balaídos, expresó de algún modo cierta esperanza en su continuidad. “Ojalá el Sevilla vuelva, no sé cuándo, a ser el equipo que era antes. Ahora toca sufrir y analizar para mejorar para el año que viene”, comentó.

Por otro lado, se quejó de la jugada del gol de Moriba, con una falta clara bajo su criterio sobre Djibril Sow. “Creo que el gol es falta. Parece que me quejo. El otro día es falta a Carmona en el gol, hoy es a Djibri clarísima, no le deja salir cuando quería ir a presionar, pero ya está. No hay más historias. Hasta nos hemos reído con el banquillo del Celta”.

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El partido. “Siempre que pierdes es amargo. La primera parte jugamos bien, tuvimos la pelota, pero nos falta hacer daño. Hay que tener más colmillo. La segunda no me ha gustado, hemos tenido muchos desajustes, impacientes, mal con el balón. Ellos tienen mucha calidad y te hacen daño si te tienes que defender todo el rato. Nos falta hacer más daño cuando llegamos a tres cuartos, pero tampoco quiero enfadarme ni nada. Terminar la temporada, felicitar a los chicos, han sacado una situación muy crítica, felicitar a César, que se retire y disfrute de eso”.

Objetivo cumplido. “Contento de eso. Hay dos dramas en Mallorca y Girona. Eso es un drama, y es difícil. Hay que valorar que hemos estado en un grupo donde podíamos caer cualquiera, nos hemos salvado y es positivo”.