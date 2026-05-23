Alberto Bravo 23 MAY 2026 - 22:57h.

Yoel Lago se ganó la continuidad la próxima temporada en el Celta con otra buena actuación

El Fortuna se medirá al Europa en la semifinales del play off de ascenso a Segunda

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VigoEl Celta de Vigo ha ganado 1-0 al Sevilla FC. Una victoria de poco lustre pero con un premio inmenso, la Europa League. Sábado de ensueño en el club ya que el Fortuna también certificó el play off de ascenso como segundo clasificado. No estuvo bien en la primera mitad. El Sevilla llegó más y mejor. Andrei Radu salvó a los vigueses de encajar al filo del descanso. Le valía el empate para certificar su pase a la Europa League. En el arranque de la segunda parte Ilaix Moriba adelantó al equipo con un disparo desde fuera del área que se comió Nyland. A partir del 1-0 las ocasiones para los de Giráldez se sucedieron cada minuto. Estas son las puntuaciones individuales de los jugadores del Celta de Vigo en su partido ante el Sevilla FC disputado en Balaídos con motivo de la disputa de la jornada 38 de LALIGA EA SPORTS.

(6) Andrei Radu: sacó bajo palos un saque de esquina con Peque encima de él. Al filo del descanso sacó un gran pie para evitar el gol de Alexis Sánchez. No tuvo mucho trabajo en la segunda parte aunque el Sevilla buscó el tanto del empate. Notó unas molestias en el bíceps pero aún siguió jugando.

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(5) Javi Rodríguez: muchísimos problemas ante Oso y Peque en los primeros compases del encuentro. Le tocó sufrir en toda la primera mitad. Solvente con el paso de los minutos.

(7) Yoel Lago: despiste en el 2' que casi aprovecha Peque. Se rehízo para evitar el gol. A partir de ahí achicó muchísimos balones. Fue creciendo hasta completar un gran encuentro.

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(5) Marcos Alonso: casi abre el marcador con un duro testarazo a saque de esquina. Le tocó trabajar más de lo esperado ante un Sevilla sin miedos y valiente. Se sumó al ataque más de una vez con acierto.

(6) Javi Rueda: centro peligroso sobre Borja Iglesias tras apertura de Iago Aspas. Puso una más a Swedberg y casi hace una de las jugadas de la temporada con un caño sobre Suazo en el área. Su capacidad para hacer daño es una de las mejores armas del Celta.

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(6) Ilaix Moriba: entró poco en juego y le costó contener a la medular hispalense. Lo intentó desde lejísimos en la segunda mitad. Se la comió Nyland y con ese gol se puso por delante el Celta. Su gol puede ser el último servicio al Celta.

(6) Fer López: más centrado en ayudar a sostener el mediocampo que en generar juego. Tuvo una muy clara a pase de Carreira. Se desató en la segunda mitad buscando la espalda de la zaga hispalense. Con espacios demostró su calidad.

(6) Sergio Carreira: discreto en la primera mitad. Un par de acciones ofensivas y poco trabajo por su costado en defensa. En la segunda parte se inventó una gran asistencia a Fer. Después sacó un disparo que se fue directo al palo que podría haber sido uno de los mejores goles de la temporada. Dejó detalles de su grandísimo nivel tras el descanso.

(5) Iago Aspas: dejó dos aperturas al costado de Javi Rueda de muchísimo nivel. No tuvo ocasión de marcar porque en la más clara apostó por dejarle la pelota a un Borja Iglesias que no llegó al mismo.

(5) Borja Iglesias: mucho trabajo de espaldas. Se fajó en Balaídos en un partido donde falló la mitad de sus entregas. La más clara que tuvo fue a un pase de Iago Aspas al que no llegó. Se fue al banquillo pasado el 70'.

(5) Williot Swedberg: tuvo el 1-0 en el minuto seis llegando de segunda línea. Llegó con peligro amenazando la meta de Nyland. En la segunda mitad atacó muy bien los espacios pero no estuvo fino en la definición.

También jugaron en el Celta de Vigo

(5) Hugo Álvarez: un bonito regate en el área. Un disparo en escorzo. Más jugadas de nivel en ataque del ourensano.

(5) Ferran Jutglà: un pase de gol. Minutos de trabajo para sostener la victoria viguesa.

(-) Pablo Durán: apenas tocó unos balones.

(-) Matías Vecino: ayudó en mediocampo. No erró entregas.

(.) Óscar Mingueza: en el descuento para que se despida del Celta. Ovación cerrada