Alberto Bravo Vigo, 23 MAY 2026 - 14:58h.

Se puso una foto con camiseta rosa con la que jugó en Europa League esta temporada

Bryan Zaragoza, del descalabro de minutos en la Roma a quedarse sin Mundial con un "así es como vivo"

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Bryan Zaragoza, el día que el Celta de Vigo se juega su clasificación para la Europa League por segunda temporada consecutiva, ha decidido volver a enfundarse la camiseta celeste. El ahora jugador de la Roma, cedido hasta final de temporada por el Bayern de Múnich, ha hecho este guiño al equipo que defendió hasta enero, cuando apostó por marcharse al conjunto romano para cumplir un sueño, jugar el Mundial. Unos meses después el mismo se convirtió en una pesadilla.

En Vigo solo fue capaz de mostrar a cuenta gotas su calidad. Lo hizo en muy pocos partidos pero cuando su rendimiento estaba yendo a más decidió aceptar una propuesta de la Roma para cambiar de aires. El Bayern de Múnich llegó a un acuerdo con el Celta para cortar su cesión. El conjunto bávaro pagaba tres millones de euros a los celestes para recuperar al extremo zurdo.

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Su etapa de celeste se cerraba con 26 partidos disputados en los que marcaba dos goles y repartía cuatro asistencias. En la Serie A buscaba un mayor escaparate que le permitiese pelear por un puesto en la Selección Española de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

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A partir de ese momento todo fue a peor. Gian Piero Gasperini apenas contó con el malagueño. Tras los primeros partidos en los que llegó a ser titular en dos ocasiones desapareció del equipo. Su etapa como jugador de la Roma se cierra con solo 191 minutos disputados en seis encuentros. En ellos dio una asistencia en el empate 2-2 ante el Nápoles.

Bryan Zaragoza regresará al Bayern de Múnich. El club alemán buscará una nueva cesión, la cuarta, con el objetivo de recuperar parte de la inversión realizada en julio de 2024. En ese momento pagaron 13 millones de euros al Granada por su fichaje. El Celta pagó un millón por su cesión y la Roma también pagó dos millones por el préstamo del atacante. Cantidades que el Bayern de Múnich utilizó para cancelar la cesión en enero.

Este verano cuerpo técnico y dirección deportiva buscan un extremo para reforzar la plantilla a pesar del buen rendimiento de Hugo Álvarez y Williot Swedberg. Los dos futbolistas rindieron muy por encima del nivel que mostró Bryan Zaragoza en sus pocos meses en Vigo. El jugador se fue con el cariño de Claudio Giráldez pero parece imposible una segunda etapa en Vigo a pesar del guiño de Bryan Zaragoza este sábado en Instagram poniéndose una fotografía de su partido en Europa League ante el Dinamo Zagreb.