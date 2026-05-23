Joaquín Anduro 23 MAY 2026 - 14:13h.

Florentino Pérez valida su candidatura a la presidencia del Real Madrid

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Las elecciones a la presidencia del Real Madrid van tomando forma y, antes de la confirmación de Enrique Riquelme, Florentino Pérez ya ha consolidado su candidatura este sábado con la validación por parte de la junta electoral del club. Algo que ha celebrado el hasta ahora máximo mandatario madridista con una lona a imagen y semejanza de la que popularizó Joan Laporta hace unos años, en el mismo edificio de Madrid, al presentarse a los comicios del Barcelona.

En esa ocasión, el presidente electo azulgrana colocó una imagen suya con el lema "ganas de volver a veros" en relación al máximo rival en la capital de España. En este caso, el madridista ha usado el mensaje "mucha historia por hacer" y ha tirado de palmarés.

En la lona de Florentino Pérez se puede ver el lugar de la conquista de las siete Champions League que ha logrado al frente del Real Madrid. Glasgow en 2002, Lisboa 2014, Milán 2016, Cardiff 2017, Kiev 2018, París 2022 y Londres 2024 son las siete de las 15 Copas de Europa en total del club blanco que han llegado bajo el mando del empresario madrileño, que apuesta por seguir sumando.

La junta electoral del Real Madrid valida la candidatura de Florentino Pérez

La junta electoral del Real Madrid comunicó este sábado, último día para presentar en tiempo y forma las candidaturas a la presidencia del club, que valida la del actual mandatario, Florentino Pérez.

“Habiéndose examinado detalladamente dicha candidatura presentada en plazo y reuniendo la misma todos los requisitos exigidos en las vigentes normas electorales y demás disposiciones legales aplicables, esta Junta Electoral adopta por unanimidad el siguiente acuerdo”, señala la web del club.

“Proclamar válida la candidatura presentada por D. Eduardo Fernández de Blas y encabezada por D. Florentino Pérez Rodríguez, de conformidad con lo que dispone el artículo 40, apartados b) y c) de los vigentes estatutos del club y traslada comunicación de aceptación a la citada candidatura a través de la dirección de correo electrónico aportada por el representante de la candidatura”, completa.

Una candidatura liderada por Florentino Pérez, actual presidente del club, en su segunda etapa, desde el 1 de junio de 2009, y que ha presentado:

“1.- Escrito de presentación. 2.- Relación de los miembros que componen la candidatura con la firma y aceptación expresa de todos y cada uno de ellos. 3.- Programa electoral que se recepciona con sello de entrada fechado a 22 de mayo de 2026”, apunta el comunicado de la junta electoral.

Además, señala que no se reclama preaval bancario al no estar obligada a ello la citada candidatura a tenor de lo dispuesto en el artículo 40.c.5 de los Estatutos Sociales del Real Madrid C. F, que hace referencia a que al obtener “resultados positivos fuesen iguales o superiores al 15 por 100 del presupuesto de gastos” la actual junta no necesita “depositar aval alguno”.

Validada la candidatura de Pérez, este sábado será el día clave para que el también empresario Enrique Riquelme, presidente de Cox Energy, envíe a la junta electoral toda la documentación y aval necesarios para formalizar su intención de presentarse a las elecciones.

En caso contrario, y si se diera el caso de no haber más candidatos, Florentino Pérez -quien también fue presidente entre 2000 y 2006- sería nombrado de nuevo máximo dirigente del Real Madrid.