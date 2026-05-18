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Mourinho se reunirá con Florentino Pérez para decidir fichajes y salidas: "Está en condiciones de pedir al Real Madrid"

José Mourinho llevará el peso de las decisiones de fichajes y salidas
José Mourinho durante un partido. Cordon Press
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José Mourinho ha estado esta mañana despidiéndose y recogiendo sus cosas de la ciudad deportiva del Benfica antes de poner rumbo a la capital de España. Desde ElDesmarque hemos estado con Nuno Luz, periodista portugués y amigo de 'Mou', quien ha indicado que la marcha al Real Madrid "está muy cerca". "Está en condiciones de decirle al club lo que quiere y esta semana va a hablar con Florentino Pérez y José Ángel Sánchez", mencionó. Mourinho llevará el peso de las decisiones, su principal requisito, en cuanto a fichajes y salidas. Sin embargo, no se hará oficial hasta que termine LALIGA.

Puedes ver la entrevista a Nuno Luz en el vídeo situado en la parte superior de la noticia.

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