Diego Páez de Roque 18 MAY 2026 - 16:00h.

Nuno Luz, periodista cercano a Mourinho, ha atendido a ElDesmarque

Raúl Asencio trastoca la hoja de ruta del Real Madrid con los fichajes en defensa

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José Mourinho ha estado esta mañana despidiéndose y recogiendo sus cosas de la ciudad deportiva del Benfica antes de poner rumbo a la capital de España. Desde ElDesmarque hemos estado con Nuno Luz, periodista portugués y amigo de 'Mou', quien ha indicado que la marcha al Real Madrid "está muy cerca". "Está en condiciones de decirle al club lo que quiere y esta semana va a hablar con Florentino Pérez y José Ángel Sánchez", mencionó. Mourinho llevará el peso de las decisiones, su principal requisito, en cuanto a fichajes y salidas. Sin embargo, no se hará oficial hasta que termine LALIGA.