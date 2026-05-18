Confirmada la lesión de Fermín López y su tiempo de baja para el Mundial

Ángel Cotán 18 MAY 2026 - 14:04h.

Pasará por el quirófano

Los posibles sustitutos de Fermín en la convocatoria de España para el Mundial

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Se confirma la peor noticia posible para Fermín López. Las noticias que sobrevolaban Can Barça en la mañana de este lunes hacían pensar en una baja de larga duración y así será. El centrocampista se pierde el próximo Mundial generando una ausencia importante en los esquemas de Luis de la Fuente en la Selección Española.

El FC Barcelona ha emitido un primer parte médico: "El jugador del primer equipo Fermín López sufrió durante el partido de ayer una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico".

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Fermín se pierde el Mundial con España

El centrocampista azulgrana fue titular en el encuentro del pasado domingo ante el Real Betis, pero tuvo que abandonar el encuentro una vez finalizada la primera mitad. Hansi Flick movió ficha y apostó por la entrada de Álex Balde al partido. Las sensaciones ya eran malas entre la disciplina culé y la preocupación en Las Rozas crecía con el paso de las horas.

El diagnóstico de Fermín López le obliga a pasar por el quirófano para recuperarse plenamente de su fractura. Una lesión ósea que, dado el escaso tiempo que resta para la convocatoria de Luis de la Fuente, hace imposible su presencia en la cita mundialista de este verano. Otros jugadores que la han padecido han estado entre dos y tres meses de baja. Esta misma temporada, por ejemplo, le ha pasado al jugador del Celta Miguel Román.

Su rol en la Selección Española no era el de una pieza fija, pero Fermín venía de protagonizar un fuerte impacto en las últimas semanas de competición. Uno de los futbolistas seleccionables que gozaba de un mejor estado de forma físico y futbolístico no podrá ayudar a nuestro país a conseguir la segunda estrella. Esta lesión altera el plan inicial de Luis de la Fuente porque su presencia en la lista estaba prácticamente confirmada. El seleccionador, que ya trasladó a los clubes la prelista para el Mundial, deberá acertar con el sustituto del futbolista azulgrana.