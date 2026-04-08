Diego Páez de Roque 08 ABR 2026 - 17:59h.

El centrocampista dio el susto en la previa del encuentro

La convocatoria del Barcelona con cuatro bajas para recibir al Atlético

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El FC Barcelona y el Atlético de Madrid disputan esta noche el segundo asalto del carrusel de enfrentamientos en apenas semana y media. La primera batalla cayó del lado culé con una victoria en los últimos minutos en el Metropolitano.

Sin embargo, Hansi Flick tiene claro que el de esta noche será un partido totalmente diferente, sobre todo por la situación del Atlético, ya que en LALIGA no tiene las mismas aspiraciones que el equipo blaugrana y dio descanso a muchos de los titulares.

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Además, para el encuentro de Champions League, el técnico alemán tendrá que tener cuidado con las amonestaciones a sus jugadores, ya que cuenta con varios titulares habituales apercibidos, entre los que se encuentran Lamine Yamal, Marc Casadó, Gerard Martín y Fermín López.

Fermín López da el susto en la previa

Precisamente, el centrocampista onubense ha dado el susto en las horas previas al encuentro europeo. La plantilla del FC Barcelona se concentró en el hotel antes de partir hacia el Camp Nou para terminar de preparar el partido contra el Atlético de Madrid.

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Horas antes, el equipo culé había dado la convocatoria, donde no hubo ninguna novedad, confirmándose así las bajas de Christensen, Marc Bernal, Raphinha y Frenkie de Jong.

Sin embargo, cuando los jugadores bajaron del autobús, se echó en falta a uno de los habituales titulares para Hansi Flick: Fermín López. El '16' culé no llegaría hasta un rato después.

Fermín López se incorporó un poco más tarde a la concentración del equipo por una pequeña brecha que se hizo en la cabeza durante la sesión de activación matinal, requiriendo de asistencia médica. No obstante, todo parece haberse quedado en un susto ya que su presencia de cara al partido no peligra y el entrenador alemán podrá seguir contando con él tal y como ha planteado en los últimos entrenamientos.