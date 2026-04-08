Apercibidos de Barcelona y Atlético de Madrid hoy en la ida de cuartos de Champions League

Saray Calzada 08 ABR 2026 - 17:21h.

El Barça tiene hasta cuatro apercibidos para enfrentarse al Atlético de Madrid

Frenkie de Jong no llega a tiempo para solucionar los problemas en el centro del campo del Barça en Champions

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El FC Barcelona se enfrenta al Atlético de Madrid en Champions después de que hace apenas unos días se vieran las caras en LALIGA. La ida es en el Camp Nou y no solo los culés están pendientes del resultado. Hay varios jugadores que están en alerta y que de recibir la tarjeta amarilla se perderían el encuentro de vuelta. A estas alturas de la competición y teniendo en cuenta el rival, esto puede ser determinante para seguir o no en la competición.

Lamine Yamal es el jugador casi más importante que tiene el Barça apercibido. El extremo es determinante en ataque y puede ser uno de los futbolistas clave que marquen la eliminatoria. Ha recibido esta temporada cuatro cartulinas amarillas, eso quiere decir que en la mitad de los partidos que ha disputado la ha visto. Ya contra el Newcastle jugó con este peligro y lo consiguió salvar.

Peligro con las amarillas

Los otros tres son Gerard Martín, Marc Casadó y Fermín López. Este último es el más titular con Hansi Flick y también podría ser importante su ausencia en el equipo si ve la amarilla en el Camp Nou. En el caso del central canterano también sería peligroso por su condición de defensor. El alemán le ha reconvertido de lateral izquierdo a defensa central y esta temporada está jugando más en esta posición. Tendrá delante a grandes delanteros que no se lo pondrán fácil y es quizás el que más expuesto está a recibirla.

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El árbitro elegido para este encuentro es Istvan Kovacs y en esta temporada tiene una media de cinco cartulinas amarillas por partido en esta temporada en Champions. El Atlético también está en peligro en este partido y tiene el doble de jugadores apercibidos que el FC Barcelona. Le Normand, Lenglet, Marc Pubill, Ruggeri, Marcos Llorente, Thiago Almada, Barrios y Giuliano Simeone son los que están apercibidos.

La alerta en el caso del Atleti recae en la defensa. Varios titulares de ver una cartulina se perderían el partido de vuelta. En el centro del campo, Barrios y Giuliano son titulares. En el caso del primero no está previsto que juegue por lesión, de hecho no está convocado. Marc Pubill que llega con algunas molestias, pero sí está entre los disponibles.