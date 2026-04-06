Diego Páez de Roque Madrid, 06 ABR 2026 - 18:00h.

El centrocampista holandés no ha entrenado con el grupo a falta de dos días

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Después de aumentar la ventaja respecto al Real Madrid en LALIGA, el FC Barcelona debe pasar página y activar el 'chip' de la Champions League. Este miércoles, el conjunto culé y el Atlético de Madrid vivirán su segundo asalto en su 'trilogía' particular en apenas semana y media.

Serán días de mucha exigencia donde los dos entrenadores necesitan de sus mejores futbolistas. Sin embargo, ambos equipos cuentan con bajas muy significativas que obligan tanto a Flick como a Simeone a trastocar sus planes y cambiar de posición a sus jugadores.

Flick no obtiene soluciones para su hueco en el medio

En el caso del FC Barcelona, el técnico alemán sabe que tiene un gran problema en el centro del campo, concretamente en el doble pivote, ya que para la mediapunta tanto Fermín López como Dani Olmo están en plenas condiciones.

Uno de los mejores jugadores del equipo como es Pedri sí que estará presente en el Spotify Camp Nou contra el Atlético de Madrid. Sin embargo, el papel de su compañero se ha complicado en los últimos días por diferentes bajas y jugadores que no han llegado a tiempo.

Este último es el caso de Frenkie de Jong. El centrocampista holandés disputó su último partido el 22 de febrero antes de caer lesionado del muslo. Por aquel entonces, se esperaba que el '21' reapareciese durante la primera quincena de abril, pero no será en la ida de cuartos de final de la Champions League.

Esta mañana, Hansi Flick ha preparado el choque europeo contra el Atlético de Madrid, pero lo ha hecho sin Frenkie de Jong, quien se ha ejercitado al margen. Con tan poca antelación y tanto tiempo de baja, es muy difícil que el holandés reaparezca en la Liga de Campeones.

Además, según ha contado el diario Sport, el cuerpo técnico culé tiene claro que no forzará con su regreso, pues la prioridad es evitar una recaída en el tramo final de la temporada. Explican que, si la evolución del centrocampista es positiva, podría tener algunos minutos en el derbi del fin de semana.

El problema del centro del campo del FC Barcelona reside en que Frenkie de Jong no es la única baja. El sábado, Hansi Flick tuvo que sustituir a Marc Bernal, quien sufrió unas molestias contra el Atlético de Madrid, y no podrá estar disponible el miércoles.

Todo apunta a que el compañero de Pedri en el doble pivote será Eric García, por lo que el técnico alemán no podrá usar al '24' ni como central ni como lateral -Araujo también fue sustituido por molestias el pasado sábado-. En cuanto a las otras opciones disponibles, Marc Casadó apenas cuenta para Hansi Flick y Gavi no ha contado con muchos minutos desde su larga lesión, por lo que es improbable que cualquiera de ellos dos parta como titular.