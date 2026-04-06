Fran Fuentes 06 ABR 2026 - 14:17h.

Señalado por el fracaso de la selección de Italia, entiende que cuanto antes salga del Inter, mejor

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Alessandro Bastoni fue uno de los protagonistas, en clave negativa, de la eliminación de Italia en la repesca del Mundial 2026. El central, expulsado en la primera parte del encuentro, ha sido señalado como uno de los principales culpables de alargar a tres las Copas del Mundo consecutivas en las que no estará la Azzurra. En este sentido, las críticas están siendo feroces y, aunque el país al completo está concienciado con la reforma del calcio, gran parte de los insultos y las polémicas se han focalizado en torno a su figura, pese a que venía siendo uno de los nombres más destacados del panorama italiano en los últimos años, especialmente con las dos finales de la Champions League alcanzadas (y perdidas) por el Inter de Milán en dos de las pasadas tres ediciones. No es de extrañar que esté como loco por salir hacia el FC Barcelona.

Porque eso es lo que dicen las informaciones más recientes, publicadas por Mundo Deportivo. Este medio asegura que Alessandro Bastoni está presionando al club azulgrana para acelerar las negociaciones y cerrarlas cuanto antes. Cuentan que desde su entorno se desliza que cuanto antes se llegue a un acuerdo, más barata les resultará la operación y menos trabas pondrá el conjunto interista para cerrar su salida.

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Deco trabaja en silencio por Bastoni mientras el Barça se juega los títulos

En este sentido, el central zurdo es una prioridad total y absoluta para el FC Barcelona de cara al próximo mercado de fichajes. No solo la posición en sí, sino el zaguero italiano particularmente. Sin embargo, desde el club están inmersos en LALIGA y la Champions, por lo que es complicado separar y pensar en el mercado de fichajes ahora. Pese a todo, Deco sigue a lo suyo, trabajando en silencio y buscando mejorar la plantilla, tanto con un defensor de sus características como con un delantero centro.

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Así las cosas, desde el FC Barcelona son conscientes de que el precio de salida de Alessandro Bastoni ronda los 60 millones de euros. En el Inter de Milán, teniendo en cuenta que varios jugadores veteranos saldrán a coste cero, son conscientes de que necesitan dinero para acudir al mercado y renovar la plantilla, por lo que no se cierran en absoluto a la salida del zaguero, a quien le restan dos años de contrato. Sin embargo, aunque parece una cantidad baja (lo es si atendemos a los 70 millones de valor de mercado en los que le tasa Transfermarkt), la entidad barcelonista debe cuadrar cuentas primero y sacar esa liquidez para afrontar un traspaso de ese calado.