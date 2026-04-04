Diego Páez de Roque Madrid, 04 ABR 2026 - 08:59h.

El Barça ya se ha lanzado por Bastoni, pero ha recibido la negativa del Inter de Milán

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El FC Barcelona ya se ha puesto manos a la obra en la negociación por Bastoni. Durante los últimos días, el club culé se ha puesto en contacto con el entorno y representantes del defensor, pero ha dado un paso más y ha enviado su primera oferta al Inter de Milán.

El contexto del central ha ayudado a que la entidad catalana se lanzase a por él. Recientemente ha recibido múltiples críticas por parte de periodistas y aficionados italianos que le señalan como uno de los responsables de la eliminación previa al Mundial, por lo que el Barça ha pensado que es el momento idóneo para poder sacarlo de la Serie A.

El Inter de Milán rechaza la primera oferta del Barça por Bastoni

El futbolista ve con buenos ojos unirse al FC Barcelona y Hansi Flick necesita un central que pueda desempeñarse por el perfil zurdo, ya que esta temporada ha probado tanto a Eric García como a Gerard Martín reconvertido, pero el alemán sigue queriendo un perfil similar al de Iñigo Martínez.

Ahora falta que el club culé llegue a un acuerdo con el Inter de Milán. Una negociación que parece que llevará un largo tiempo con el clásico tira y afloja entre las dos entidades.

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Según ha informado Sport Mediaset, el Barcelona ya habría realizado la primera oferta por Alessandro Bastoni alcanzando los 45 millones de euros. Sin embargo, esta ya ha sido rechazada por el Inter de Milán.

Por otro lado, el conjunto milanés le habría comunicado al conjunto culé cuánto quieren por el central, y la cifra sube a los 60 millones de euros. Una cantidad que desde el Barcelona creen que podrán rebajar, en parte debido al ruido mediático alrededor del futbolista.

Además, la oferta del Barcelona también trataba el salario del futbolista: 7 millones de euros anuales. Una suma que supera al sueldo actual de Bastoni en el Inter de Milán, que ronda los 5 millones.