Jorge Morán 21 MAY 2026 - 23:55h.

Un grupo de aficionados se iban a quedar sin viajar a la final de la Conference League

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El Rayo Vallecano es mucho más que un equipo de fútbol. Es solidaridad, amor, apoyo entre unos y otros. Un barrio que nunca deja sólo a los suyos. Y esto ha vuelto a quedar demostrado en la previa de la final de la Conference League. Si hace unos días eran los hinchas los que salvaban a Enrique, un hincha de 80 años estafado, ahora han sido los jugadores los que han ayudado económicamente.

Después de conocerse la estafa a Enrique por parte de una empresa de autobuses, otros aficionados del Rayo Vallecano mostraron que se encontraban en la misma situación. Un supuesto anuncio en redes terminó siendo un timo para hasta siete vallecanos que veían esfumada una gran cantidad de dinero, pero sobre todo, su sueño de viajar a Leipzig.

La ayuda de los jugadores del Rayo Vallecano

Pero de nuevo, el rayismo respondió. Una publicación en 'X' comenzó a explicar la situación de este grupo de aficionados y rápidamente crearon un crowfounding para intentar recolectar el máximo dinero posible, con la intención de pagarles unos billetes a la ciudad alemana en la que se disputa la final de la Conference League.

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Estos mensajes de ayuda llegaron hasta Óscar Valentín, capitán del Rayo Vallecano, que no dudó en responder y en enviar esta publicación a la plantilla. Y los jugadores no fallaron. Como ocurrió hace unos años con Carmen, una anciana a la que querían desahuciar de su casa y a la que los jugadores con la afición pagaron sus deudas, el vestuario se unió para poner su granito de arena.

Aunque en la imagen sólo aparecen unos pocos, se puede ver como Sergio Camello ayudó con 2.000 euros, Andrei Ratiu con 1.000€ o Dani Cárdenas con 400€, entre otros. Unas cifras simbólicas, pero que muestran el compromiso de un grupo de jugadores con su barrio, con su gente y con su afición.