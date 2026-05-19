Jorge Morán 19 MAY 2026 - 17:13h.

Los jugadores del Rayo Vallecano pasaron una tarde con los niños

El emotivo homenaje a Óscar Trejo en el Rayo, manteado y arropado por su familia

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En la tarde de ayer lunes organizaron un encuentro entre los jugadores del Rayo Vallecano (Unai López, Ivan Balliu, Isi Palazón y Óscar Trejo) con los niños y niñas del Club Juegaterapia, fundación solidaria que lucha contra el cáncer infantil.

Los futbolistas comparecieron en su primera rueda de prensa tras proclamarse finalistas de la UEFA Conference ante un grupo de niños y niñas, pacientes oncológicos, que por unas horas dejaron de ser espectadores para convertirse en los auténticos protagonistas deportivos del día. Micrófono en mano, se transformaron en “periodistas deportivos”, entrevistadores y cracks del FIFA en una divertida rueda de prensa.